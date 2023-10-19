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爭取台積電、大賣場等進駐 南科區交通路網及生活圈再提昇

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南科周邊外環道路開闢情況。圖／台南市經發局提供
南科周邊外環道路開闢情況。圖／台南市經發局提供

南科就業人口已9萬多可望達到10萬人，台南市政府因應科學園區發展，加速開闢園區周圍南科特定區道路，同時為提升園區周邊生活服務機能及人口移居誘因，2021年起啟動南科A~E、N、O等7區都市計畫規畫作業，以支援解決園區產業用地不足問題，建構完整的產業及居住生活圈，爭取台積電繼續投資台南，也可提供大型賣場商場、學校及醫療等進駐。

市府經發局表示，南科特定區是目前大台南重要引力發展核心，也是帶動台南產業發展的引擘，是台南的重大建設，除已完成開闢之LM區、辦理區段徵收作業中之F、G區及I區外，A~E、N、O區都市計畫變更案也在今年5月獲內政部審議通過，市府將持續推動整體開發作業、園區聯外交通改善、南科整體車流及交通安全改善等，以打造完整的產業生活圈，建全整體經濟發展。

南科特定區F、G區位於南科特定區東側，以因應南科產業及地區發展，提供就業人口之生活服務需求及公共設施，以滿足地區發展需求，開發面積100公頃，可提供64公頃生活服務用地，預計2024年開發完成及配地。

此外，南科特定區A~E、N、O區開發面積430公頃，提供233公頃生活服務及產業支援用地，可作為設廠、商業服務、大型賣場商場及居住等使用，活絡地方需求，也超前部署留設醫療、學校、停車空間等以提升未來南科周邊生活品質。

經發局長林榮川表示，為紓解南科長期對外交通壅塞問題，提供往來科學園區及周邊居民舒適的交通環境，及加強南科周邊生活的便利性，市府積極開闢南科周邊外環道路，如北外環興建、國道一號增設北外環交流道、新港社大道立體化工程、南科道路拓寬工程等建設，在中央支持與市府配合地方自籌款，共投入總經費約326億元，一起努力解決南科行的問題，希望減少通勤時間，增加效率。

經發局指出，台積電目前在台南設有3奈米廠跟5奈米廠，若台積電等半導體產業有擴廠需求，除南科三期、七股工業區、新市產業園區等，南科特定區也有64公頃產業用地，在水電的供應台南也會全力配合，希望打造更堅強的護國神山產業鏈。

另市民關切IKEA大賣場進駐台南，經發局說，已提供台南適合的商業用地，局長也會拜訪該公司高層全力促成；市長黃偉哲很重視南科區生活機能的完善，這幾年重點進行南科特定區開發，以提供就業及居民更好的服務，不必往市區擠造成交通壅塞。

南科特定區示意圖。圖／台南市經發局提供
南科特定區示意圖。圖／台南市經發局提供

台積電 南科

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