政院：持續營造良善投資環境 成為護國群山最有力後盾
台積電（2330）日前宣布經過評估後，不再考慮進駐龍潭園區三期，各縣市首長也開始紛紛積極爭取。行政院發言人林子倫今（9）日表示，尊重台積電和各民間業者的決定，會持續營造良善的投資環境，不論台積電選擇在哪裡設廠，一定會全力協助，讓先進製程留在台灣，政府會努力做台灣護國群山最有力的後盾。
針對龍科三期的爭議，行政院發言人林子倫表示，行政院尊重台積電和各民間業者的決定，同時也會持續營造良善的投資環境，並且積極發展半導體產業，厚植台灣產業的發展實力，維持全球的競爭力。
林子倫強調，未來不論台積電選擇在哪裡設廠，行政院一定會全力協助，讓先進製程留在台灣，政府會持續努力做台灣護國群山最有力的後盾。
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