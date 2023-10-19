台積電退出龍科擴建未停 最新計畫排除南側縮小範圍
台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，但竹科管理局表示，站在國家高科技發展立場仍有用地需求，龍科擴建計畫將繼續進行，但會縮小範圍，排除南側住宅密集區。原計畫預計影響1126人、162戶，調整後排除南側密集人口後，約影響864人、82戶，土地也從158公頃調整為119公頃，但這並非最後定案。
反龍科擴建自救會今天號召約30多位民眾，上午前往竹科管理局陳情抗議，竹科管理局建管組長蔡文火也接下陳情書，並向居民表示一定會尊重居民意見，兼顧產業發展，並藉由公聽會和民眾協商，未來相關擴建計畫也會聽取民眾意見調整。
反龍科自救會代表張貴有指出，龍科擴建計畫將影響當地3千多人，台積電已放棄擴廠計畫，但竹科管理局至今仍未同意撤案，他們質疑現在到底是哪一家半導體廠商要進駐、誰要發展2奈米製程？龍潭在地生態豐富，還有螢火蟲、鳥類、昆蟲，擴廠計畫不但掠奪土地，也破壞生態。
蔡文火回應，園區開發並不只單為一家廠商，雖然現在台積電退出，不過管理局為了高科技產業發展，在龍科一樣有開發、擴建計畫，台積電宣布不計進駐後，整個園區範圍會調整、縮小。
蔡文火指出，調整後整個計畫將排除南側住宅密集區，原計畫預計影響1126人，162戶，調整後約影響864人、82戶，土地也從158公頃調整為119公頃，但這並非最後定案，未來會再與民眾溝通、舉辦公聽會，聽從民眾意見再來調整。
蔡文火強調，園區規畫開發，不是單只為一家廠商，是站在國家高度布局整個高科技產業發展，尤其北台灣不論是人才、交通、產業鏈，甚至水、電等條件都良好，才會在龍科規畫擴建發展，管理局土地只租不賣，未來將提供高科技半導體先進製程等上、中、下游廠商進駐，目前已有廠商來接洽。
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言