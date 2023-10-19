台積電退出龍科擴建未停 最新計畫排除南側縮小範圍

台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，但竹科管理局表示，站在國家高科技發展立場仍有用地需求，龍科擴建計畫將繼續進行，但會縮小範圍，排除南側住宅密集區。原計畫預計影響1126人、162戶，調整後排除南側密集人口後，約影響864人、82戶，土地也從158公頃調整為119公頃，但這並非最後定案。

反龍科擴建自救會今天號召約30多位民眾，上午前往竹科管理局陳情抗議，竹科管理局建管組長蔡文火也接下陳情書，並向居民表示一定會尊重居民意見，兼顧產業發展，並藉由公聽會和民眾協商，未來相關擴建計畫也會聽取民眾意見調整。

反龍科自救會代表張貴有指出，龍科擴建計畫將影響當地3千多人，台積電已放棄擴廠計畫，但竹科管理局至今仍未同意撤案，他們質疑現在到底是哪一家半導體廠商要進駐、誰要發展2奈米製程？龍潭在地生態豐富，還有螢火蟲、鳥類、昆蟲，擴廠計畫不但掠奪土地，也破壞生態。

蔡文火回應，園區開發並不只單為一家廠商，雖然現在台積電退出，不過管理局為了高科技產業發展，在龍科一樣有開發、擴建計畫，台積電宣布不計進駐後，整個園區範圍會調整、縮小。

蔡文火指出，調整後整個計畫將排除南側住宅密集區，原計畫預計影響1126人，162戶，調整後約影響864人、82戶，土地也從158公頃調整為119公頃，但這並非最後定案，未來會再與民眾溝通、舉辦公聽會，聽從民眾意見再來調整。

蔡文火強調，園區規畫開發，不是單只為一家廠商，是站在國家高度布局整個高科技產業發展，尤其北台灣不論是人才、交通、產業鏈，甚至水、電等條件都良好，才會在龍科規畫擴建發展，管理局土地只租不賣，未來將提供高科技半導體先進製程等上、中、下游廠商進駐，目前已有廠商來接洽。 蔡文火指出，調整後整個計畫將排除南側住宅密集區，原計畫預計影響1126人，162戶，調整後約影響864人、82戶。記者黃羿馨／攝影 反龍科擴建自救會今天號召約30多位民眾，上午前往竹科管理局陳情抗議。記者黃羿馨／攝影 竹科管理局建管組長蔡文火也接下陳情書，並向居民表示一定會尊重居民意見。記者黃羿馨／攝影 蔡文火回應，園區開發並不只單為一家廠商，雖然現在台積電退出，不過管理局為了高科技產業發展，在龍科一樣有開發、擴建計畫。記者黃羿馨／攝影

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