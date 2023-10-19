快訊

北市警抄鑽石大樓…意外查出自家刑警是「老司機」 萬華分局證實：記1大過

解謎王文興／從《現代文學》到任教台大中文被開除 遭遇各種政治力左右

餵孩子生吃山羌肝臟挨罰！網紅7寶媽再被挖黑料 疑「違法導購醫材」

投資大趨勢 從蘋果i15新規掌握全球影響力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
蘋果iPhone 15 Pro Max。（美聯社）
蘋果iPhone 15 Pro Max。（美聯社）

9月蘋果新機發表以來，果粉們感受最深的改變就是新 iPhone15，轉向 Type-C 系統，以符合歐盟環保新規，第一金投信指出，2030聯合國永續發展目標迫在眉睫，全球大廠發展政策具指標意義，廠商上、下游供應鏈及銷售通路為符合永續要求，同步朝向影響力發展目標前進，成為帶動影響力投資規模成長的關鍵因素。

9月蘋果發表 iPhone15 新機、新款 Apple Watch、及新推出的無線及有線耳機等，全面轉向 Type-C 規格，蘋果改變過往走獨立規格的道路，以符合歐盟2022年訂定的環保新規，減少3C廢棄物與提升資源循環利用，蘋果是在2020年承諾2030年實現淨零，也就是要在2030年全球營運、供應鏈及產品生命週期將實現淨零碳排，也因此在近幾年推出的新機持續強化新環保規格，從減少標配、減少包裝、減塑，及使用再生資源，今年則是走向 Type-C 陣營。

面臨未來社會與環境挑戰，第一金投信指出，影響力投資相關投資標的，必須連結聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs) 作為衡量影響力投資成效的標準，影響力投資目的在追求投資回報，同時能帶來社會與環境實質貢獻度，投資帶來的兩大優勢，包括：一是藉由創新、效率、低成本、高客戶接觸，帶來投資護城河；二是形成強勁投資回報與深度投資影響力的解決方案。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金為國內首檔影響力投資基金，該基金所涵蓋的影響力投資企業，主要瞄準社會、環境、商業、科技等活動，順應環境變遷趨勢，發展產品或提供服務，以符合轉型要求等。

第一金投信說，將永續目標與影響力投資因素納入投資策略，會帶給企業穩健與持續性的獲利潛力，因應不同的環境，企業執行永續策略會帶動投資價值不同程度的變化，根據 Factset 資料統計，將企業的永續成績分佈區分為四分位(Quartile)，2020年至2023年8月，永續分數較高的 Quartile1 相較永續分數較低的 Quartile4，投資期間累積超額報酬達10.4%，影響力投資能帶動社會與環境實質貢獻，主流趨勢明確，更適合作為長期投資核心標的。

近代蘋果新機新採行環保規格。（資料來源：蘋果，第一金投信整理，2023/10）
近代蘋果新機新採行環保規格。（資料來源：蘋果，第一金投信整理，2023/10）

蘋果 iPhone 15

延伸閱讀

萬聖節裝扮也要SDGs 高雄學童環保創作「不上街購買」

聯合國安理會要求以巴停火 美國1票否決批「未提以色列自衛權」

庫克參訪立訊 樂見共生

陸商務部長王文濤見庫克：歡迎蘋果共享大陸市場紅利

相關新聞

台積電龍科案…徐世榮：徵地再招商 公然搶劫

台積電因居民抗爭放棄在龍潭科學園區設廠，也引發政府為何搶先圈地爭議。政大地政系教授徐世榮表示，政府其實早從一九六○年代開...

台積電傳出不進駐龍潭 苗栗全面盤點用地爭取再次設廠

台積電日前傳出不考慮進駐桃園龍潭園區，苗栗縣長鍾東錦得知後指示縣府相關單位盤點轄內用地，希望透過健全的土地、水電和招商服...

綠批桃不作為 藍嗆蘇貞昌、鄭文燦破局元凶

台積電宣布放棄龍潭科學園區第三期。民進黨立委鄭運鵬昨天質疑，桃園市政府在市長張善政的領導下，消極不作為。國民黨則批評，前...

投資大趨勢 從蘋果i15新規掌握全球影響力

9月蘋果新機發表以來，果粉們感受最深的改變就是新 iPhone15，轉向 Type-C 系統，以符合歐盟環保新規，第一金...

晶心科多核向量處理器 IP 問世 傳北美、亞洲客戶導入

RISC-V處理器矽智財（IP）廠晶心科（6533）宣佈 AndesCore 產品線旗下高性能多核向量處理器IP的 AX...

維修市場需求熱 敦泰AMOLED觸控IC下半年出貨旺

智慧手機市場近期新機銷售力道雖然仍未顯著回升，不過二手維修市場則顯得相當熱絡，其中由於 AMOLED 面板的滲透率開始明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。