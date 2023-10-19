投資大趨勢 從蘋果i15新規掌握全球影響力

9月蘋果新機發表以來，果粉們感受最深的改變就是新 iPhone15，轉向 Type-C 系統，以符合歐盟環保新規，第一金投信指出，2030聯合國永續發展目標迫在眉睫，全球大廠發展政策具指標意義，廠商上、下游供應鏈及銷售通路為符合永續要求，同步朝向影響力發展目標前進，成為帶動影響力投資規模成長的關鍵因素。

9月蘋果發表 iPhone15 新機、新款 Apple Watch、及新推出的無線及有線耳機等，全面轉向 Type-C 規格，蘋果改變過往走獨立規格的道路，以符合歐盟2022年訂定的環保新規，減少3C廢棄物與提升資源循環利用，蘋果是在2020年承諾2030年實現淨零，也就是要在2030年全球營運、供應鏈及產品生命週期將實現淨零碳排，也因此在近幾年推出的新機持續強化新環保規格，從減少標配、減少包裝、減塑，及使用再生資源，今年則是走向 Type-C 陣營。

面臨未來社會與環境挑戰，第一金投信指出，影響力投資相關投資標的，必須連結聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals，SDGs) 作為衡量影響力投資成效的標準，影響力投資目的在追求投資回報，同時能帶來社會與環境實質貢獻度，投資帶來的兩大優勢，包括：一是藉由創新、效率、低成本、高客戶接觸，帶來投資護城河；二是形成強勁投資回報與深度投資影響力的解決方案。

第一金全球永續影響力投資多重資產基金為國內首檔影響力投資基金，該基金所涵蓋的影響力投資企業，主要瞄準社會、環境、商業、科技等活動，順應環境變遷趨勢，發展產品或提供服務，以符合轉型要求等。

第一金投信說，將永續目標與影響力投資因素納入投資策略，會帶給企業穩健與持續性的獲利潛力，因應不同的環境，企業執行永續策略會帶動投資價值不同程度的變化，根據 Factset 資料統計，將企業的永續成績分佈區分為四分位(Quartile)，2020年至2023年8月，永續分數較高的 Quartile1 相較永續分數較低的 Quartile4，投資期間累積超額報酬達10.4%，影響力投資能帶動社會與環境實質貢獻，主流趨勢明確，更適合作為長期投資核心標的。 近代蘋果新機新採行環保規格。（資料來源：蘋果，第一金投信整理，2023/10）

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