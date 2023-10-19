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M31印度班加羅爾研發設計中心開幕 擴大招募全球人才

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
M31印度班加羅爾研發設計中心開幕(左至右)M31技術行銷副總Jayanta、M31班加羅爾研發設計中心處長Saikat、M31基礎矽智財研發副總連南鈞、M31總經理張原熏、M31技術處長陳省華。(円星科技/提供)
M31印度班加羅爾研發設計中心開幕(左至右)M31技術行銷副總Jayanta、M31班加羅爾研發設計中心處長Saikat、M31基礎矽智財研發副總連南鈞、M31總經理張原熏、M31技術處長陳省華。(円星科技/提供)

全球矽智財領導供應商-円星科技（6643） (M31 Technology，以下簡稱M31)10月18日舉行班加羅爾(Bangalore)研發設計中心開幕茶會，由M31總經理張原熏、基礎矽智財研發副總連南鈞、技術行銷副總Jayanta共同出席，邀請M31的重要客戶、研發合作夥伴包括Arm、Cadence、Qualcomm、MediaTeck、NXP、Global Foundry、Siemens等代表共襄盛舉。

M31全新的研發設計中心的設立於「印度矽谷」班加羅爾，成為 M31第一個海外研發組織的國際據點，在明亮開放的辦公環境中，目前已進駐專業研發設計人員，將專注於開發各項先進製程的基礎矽智財解決方案。在現今各項先進製程長期需求暢旺下，來自晶圓廠IC設計公司的基礎矽智財需求也強勁增長，同時，也反映了對於全球研發專業人才的龐大需求，M31持續招募國際頂尖設計人才，並在穩健的全球擴展計畫下，為M31帶來更豐沛的研發動能。

M31總經理張原熏表示，「班加羅爾研發設計中心的啟用，將為未來M31全球研發量能的發展打下良好的基石，無疑是M31的重要里程碑。如同中心品牌牆所示，期待研發同仁們能在此發揮創新思維，展現團隊熱情，探索最新的製程技術，透過跨國團隊的緊密合作，為客戶打造出高品質的矽智財解決方案。相信在全球布局下，M31能穩步因應如今半導體更複雜的供應鏈與技術挑戰，提供滿足各項特殊需求與差異化的矽智財設計服務，協助我們的客戶實現SoC的創新設計。」

M31作為全球少數提供純積體電路矽智財的專業開發商，自創立以來，與世界頂尖晶圓代工廠緊密合作，連續多年獲評為台積電（2330）最佳矽智財夥伴獎。M31積極投入各項先進製程的矽智財開發與驗證，為客戶提供百分之百經矽晶驗證的可靠矽智財解決方案，其產品布局完整涵蓋高速介面矽智財，包括 USB、MIPI、PCIe、SerDes 等，以及基礎矽智財，包括標準元件庫 (Standard Cell Library) 、記憶體編譯器(SRAM Compiler)、通用IO元件庫 (General Purpose Input/ Output Library , GPIO) 、高速輸出入庫(ONFi_IO library) 等。如今隨著研發團隊日漸茁壯，將持續擴展全球矽智財的市場版圖，為先進矽智財技術發展寫下新頁。

矽智財 IC設計 晶圓廠

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