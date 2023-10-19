維修市場需求熱 敦泰AMOLED觸控IC下半年出貨旺

智慧手機市場近期新機銷售力道雖然仍未顯著回升，不過二手維修市場則顯得相當熱絡，其中由於 AMOLED 面板的滲透率開始明顯提升，相關零組件需求更呈現暢旺水準。法人指出，敦泰（3545）受惠於此，使 AMOLED 觸控IC近期出貨動能持續轉強，今年下半年營運可望優於上半年。

智慧手機市場近期雖有出現回溫跡象，但整體復甦力道仍偏向疲弱，由於消費者換機時間拉長，使得二手維修市場呈現相對熱絡情況，且在近期 AMOLED 滲透率開始顯著提升情況下，讓 AMOLED 的驅動IC、觸控IC成為零組件的拉貨焦點。

敦泰在 AMOLED 觸控IC市場耕耘已久，且初期是獲得韓系面板大廠認證，後來才攻入中國面板市場，因此通吃數家 AMOLED 面板大廠訂單，近期同樣受惠於維修市場商機，使 AMOLED 觸控IC出貨動能不斷攀升，成為帶動近期營運向上的關鍵。

敦泰公告9月合併營收達12.64億元、年成長27.9％，連續兩個月維持在12億元以上高檔水準，帶動第3季合併營收季成長15.6％至35.98億元，寫下2022年第2季以來單季新高。累計今年前三季合併營收為99.36億元、年成長3.6％，創歷史同期次高。

法人預期，敦泰受惠於 AMOLED 觸控IC後續出貨表現將可望逐步轉強情況下，下半年營運將可望力拼繳出優於上半年成績單，且後續 AMOLED 驅動IC完成客戶驗證後，將可望帶動敦泰明年營運重回顯著成長動能。

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