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國科會：龍科三期擴建案會持續進行

聯合報／ 記者巫鴻瑋許維寧／連線報導

台積電不考慮進駐龍潭科學園區三期，但竹科管理局並未放棄，仍盼龍科擴建計畫繼續進行，反龍科擴建自救會今上午將再次到科管局陳情抗議，要求徹底取消擴建案。對於自救會和學者質疑科管局當初未拿出興辦事業計畫，就進入土地徵收計畫，科管局昨表示，並非沒有事業計畫，而是尚未定案。

科管局表示，土地徵收條例第十條第二項規定，興辦事業計畫依程序須待開完兩次公聽會，並參照民意修正後擬定，現階段不會有已報請核准的事業計畫書，並非龍科擴建籌設計畫沒有興辦事業計畫。

不過，反龍科第三期擴建案自救會從抗爭以來，緊抓竹科管理局未提供興辦事業計畫書，質疑徵收計畫案草率，沒拿出具體計畫向居民說明。自救會還批評，科管局始終無法清楚說明哪家半導體廠商要進駐，是否有廠商已遞交設廠計畫、投資計畫。自救會呼籲竹科管理局「將心比心、換位思考」，要求私人企業需用地應回歸市場自由機制，不要以不合法、強制徵收為手段。

對於政大教授徐世榮質疑第一次公聽會前提供的資料過於草率，怒批「公然搶劫，不是土地徵收」。科管局表示，七月廿六日是先就興辦事業向居民說明概況，並配合相關圖籍讓民眾了解大致內容，後續計畫案仍會參考民眾意見修正。目前將再重新評估計畫用地需求，原訂十月舉辦的第二次公聽會也將延期。

對於台積電放棄建廠，國科會主委吳政忠則證實，三期擴建案會持續進行，不會因為一家公司不來就不擴建。

自救會 土地徵收 台積電

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