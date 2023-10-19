聽新聞
test
0:00 / 0:00
鄭文燦：這種說法小看台積
國民黨昨指控行政院前院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦是台積電落腳桃園破局的元凶，當初是鄭為了救市長選情所下的特效藥。鄭文燦回應表示，台積電去年聲明表達願意留在龍科三期是非常周延的決定，不可能是配合選舉的需要，這種說法是小看台積電。
蘇貞昌昨未回應，但他前天指出，台積電設廠不論是各縣市都爭先恐後，就連國外都夾道歡迎，聽到台積電不再考慮在龍潭設廠，他很錯愕，「那是我宣布的耶」；蘇還酸「選對人很重要」，連築巢引鳳都做不到，本來好好的，現在地方政府無法配合得宜，讓大好機會流失。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言