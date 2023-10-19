鄭文燦：這種說法小看台積

國民黨昨指控行政院前院長蘇貞昌、行政院副院長鄭文燦是台積電落腳桃園破局的元凶，當初是鄭為了救市長選情所下的特效藥。鄭文燦回應表示，台積電去年聲明表達願意留在龍科三期是非常周延的決定，不可能是配合選舉的需要，這種說法是小看台積電。

蘇貞昌昨未回應，但他前天指出，台積電設廠不論是各縣市都爭先恐後，就連國外都夾道歡迎，聽到台積電不再考慮在龍潭設廠，他很錯愕，「那是我宣布的耶」；蘇還酸「選對人很重要」，連築巢引鳳都做不到，本來好好的，現在地方政府無法配合得宜，讓大好機會流失。

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