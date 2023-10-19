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綠批桃不作為 藍嗆蘇貞昌、鄭文燦破局元凶

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰朱冠諭鄭國樑／連線報導
台積電對桃園投資案態度保留的原因，除了自身1奈米的投資步調並沒有外界想像的快，關鍵在於龍科土地不足，圖為龍潭科學園區內的台積電廠區。圖／聯合報系資料照片
台積電對桃園投資案態度保留的原因，除了自身1奈米的投資步調並沒有外界想像的快，關鍵在於龍科土地不足，圖為龍潭科學園區內的台積電廠區。圖／聯合報系資料照片

台積電宣布放棄龍潭科學園區第三期。民進黨立委鄭運鵬昨天質疑，桃園市政府在市長張善政的領導下，消極不作為。國民黨則批評，前閣揆蘇貞昌與桃園市前市長鄭文燦，是台積電在龍科設廠破局的元凶，不僅「好處中央拿，爛事地方收」，且操作兩手策略，讓桃園市民蒙受損失。

行政院前院長蘇貞昌也暗酸「選對人很重要」，張善政昨反批，產業發展是國家長遠發展大計，他以前院長身分呼籲另一位院長，「應該發揮院長的高度，以國家產業的發展為重點，不要淪於政治口水。」

國民黨籍桃園市立委參選人牛煦庭表示，民進黨政府永遠拿護國神山台積電做政治操作、情緒勒索；龍科三期當初是為拯救岌岌可危的桃園市長選情所下的特效藥，鄭文燦為了救援當時鄭運鵬的選情，把歪腦筋動到台積電上，配合當時的蘇貞昌演出大戲。

牛煦庭說，當時不論蘇貞昌、鄭文燦或鄭運鵬的宣示，皆未提及土地徵收；民進黨政客開支票時，都沒考慮任何執行面的困難，為何政府可以越俎代庖，代表企業宣布投資範圍與結果，給人民不切實際的期待，這難道是政治人物負責任的表現？

張善政說，竹科管理局準備擴建龍潭科學園區，市府內部已啟動周邊區域長遠開發規畫，批評市府阻擋或趕走台積電，是非常荒謬的事，這麼大的計畫，地方溝通本來就要花時間，現在溝通並不足夠，台積電已說不來，但竹科管理局還是準備繼續在龍科園區擴廠，市府將積極配合，同時照顧居民權益。

台積電 蘇貞昌

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