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都說水電充沛 彰雲嘉南屏向台積電招手
台積電宣布不再考慮進駐龍潭科學園區三期後，彰化、台南、屏東、雲林、嘉義等多個縣市紛紛表態爭取，都強調擁有充沛的水、電及便捷交通、用地等投資條件，可滿足台積電設廠所需，並願全力配合解決所有的行政問題，「都已準備好了。」
台南市長黃偉哲說，台積電在台南已設有三奈米廠跟五奈米廠，市府持續盤點合適地點。屏東縣長周春米說，屏東的日照夠，水、電等資源充足，鐵公路交通方便，地大物博，用地也沒問題，「屏東準備好了！我和縣府團隊會爭取台積電到屏東」。
雲林縣長張麗善也表態「雲林早就做好準備」，也積極辦理相關用地取得。嘉義縣長翁章梁說，縣內土地資源豐沛，有大片台糖土地可為台積電提供潛在的發展空間，歡迎台積電到嘉義縣投資設廠。
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