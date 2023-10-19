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光電業：進口模組衝擊電網韌性
台灣國際智慧能源周昨天開展，茂迪、元晶、聯合再生及中美晶等太陽能大廠表示，光電屢遭質疑，很多太陽能電廠開發案停滯，加上進口太陽能模組登台創新高，國內太陽能產業面臨內外交迫。業者疾呼，政府再不守好台灣綠能防線，恐將引發電網及缺電危機。
聯合再生董事長洪傳獻呼籲政府應重視進口模組大舉登台的嚴重性。他說，這些產品若毀損，可能找不到更換來源，不僅衝擊國內電網韌性，也恐成「國家綠能災難」。
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