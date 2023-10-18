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M31印度班加羅爾研發設計中心開幕 擴大招募全球人才

聯合報／ 記者簡永祥／即時報導
M31印度班加羅爾研發設計中心今日開幕，擴大全球人才布局。圖／M31提供
M31印度班加羅爾研發設計中心今日開幕，擴大全球人才布局。圖／M31提供

全球矽智財領導供應商-円星科技 (M31 ，6643) 今（18）日舉行班加羅爾(Bangalore)研發設計中心開幕茶會，由M31總經理張原熏、基礎矽智財研發副總連南鈞、技術行銷副總Jayanta共同出席，邀請M31的重要客戶、研發合作夥伴包括Arm、Cadence、Qualcomm、MediaTeck、NXP、Global Foundry、Siemens等代表共襄盛舉。

M31全新的研發設計中心的設立於「印度矽谷」班加羅爾，成為 M31第一個海外研發組織的國際據點，在明亮開放的辦公環境中，目前已進駐專業研發設計人員，將專注於開發各項先進製程的基礎矽智財解決方案。在現今各項先進製程長期需求暢旺下，來自晶圓廠IC設計公司的基礎矽智財需求也強勁增長，同時，也反映了對於全球研發專業人才的龐大需求，M31持續招募國際頂尖設計人才，並在穩健的全球擴展計畫下，為M31帶來更豐沛的研發動能。

M31總經理張原熏表示，班加羅爾研發設計中心的啟用，將為未來M31全球研發量能的發展打下良好的基石，無疑是M31的重要里程碑。如同中心品牌牆所示，期待研發同仁們能在此發揮創新思維，展現團隊熱情，探索最新的製程技術，透過跨國團隊的緊密合作，為客戶打造出高品質的矽智財解決方案。相信在全球布局下，M31能穩步因應如今半導體更複雜的供應鏈與技術挑戰，提供滿足各項特殊需求與差異化的矽智財設計服務，協助我們的客戶實現SoC的創新設計。

IC設計 矽智財 晶圓廠

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