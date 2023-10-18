美晶片新禁令最大受害者不是NVIDIA？ 法人直指這家半導體廠

美國針對中國大陸晶片出口新禁令出爐，法人評估，英特爾（Intel）將為最大受害者，並衝擊世芯-KY（3661）營運，台積電、日月光投控、京元電子影響有限，成熟製程為主的聯電則可能成為受惠者。

美國商務部17日公布新出口禁令，限制對中國大陸資料中心產品出口，本土大型投顧分析，此次規範參數由 TOPS 及記憶體頻寬，改為總處理效能及性能密度，估計輝達（NVIDIA）將無法供應中國大陸 A100/800、H100/800 及 L40S 等產品，英特爾則無法對中國大陸出口 Habana Gaudi 2/3。

至於超微（AMD）因 MI300系列尚未量產，且主要客戶為北美超大規模資料中心業者及美國政府，評估衝擊程度微乎其微。

英特爾以中國大陸為人工智慧（AI）加速器業務目標市場，推論可能是此次美對中禁令升級的最大受害者；且英特爾是IC設計服務供應商世芯-KY 的第二大客戶，占今年營收約一成，本次禁令亦對營運造成衝擊。

法人表示，新禁令對於設備商的出口規範將從 1.5nm 以下製程，擴大至超過 1.5nm 但在 2.4nm 以下製程，暗示ASML 將無法再出貨 DUV 1980i 至中國大陸，預期成熟製程將可受惠，尤其是nm供過於求問題獲得緩解，聯電、台積電為台灣供應鏈受益者。

在台灣供應鏈中，法人預期新禁令對台積電及日月光 2023 年營收影響將少於低個位數；考量輝達和 Habana 為京元電子客戶，預期對2023年營收影響將為低至中個位數。

值得留意的是，輝達先前已被禁止向中國大陸供應 A100/H100，對實際營收影響可能低於預期，因此新禁令對台積電、日月光及京元電子的潛在營收影響皆可能少於預期。

另一家大型投顧認為，新禁令擴大延伸到 A800/H800/L40 對台灣組裝代工廠短期影響不大，主要原因為中國大陸相關需求占比僅約二成，且市場期待2024年貢獻營收獲利主要是 H100高階AI伺服器。

法人評估，H100原本就在晶片禁令中，台灣組裝廠AI伺服器大多數客戶來自歐美，主要不確定性為若先前 H100需求有部分來自中國大陸海外、終端為中國大陸需求，則會因美國擴大管制國家範圍到40 多國而受限。

近期台股下游供應鏈因AI伺服器營收貢獻時間延後，以及美國晶片帶來的不確定性提高而修正估值，法人表示，在估值修正後，可優先選擇AI伺服器主要客戶來自美系大型CSP的廣達，因新禁令對未來成長衝擊性較小。

世芯-KY因英特爾Gaudi 2主要需求來自中國大陸，短線將受負面衝擊，但長線在客戶群增加下，營運維持正向；銅箔基板族群則以切入 L40S的聯茂首當其衝。

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