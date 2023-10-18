台積電撤出沒讓爭議止息 龍科三期擴建遭批無事業計畫

龍潭科學園區擴建案因引起地方強烈反彈，導致台積電宣布撤銷在龍潭建廠計畫，但爭議並未停止，竹科管理局仍盼計畫繼續進行，對於反龍科自救會質疑，科管局沒有興辦事業計畫做說明，科管局表示，並非沒有事業計畫，而是尚未定案。

竹科管理局解釋，依據土地徵收條例第10條第2項規定，興辦事業計畫依照程序必須待開完2次地方公聽會後，並參照民意修正後才會擬定，因此現階段本就不會有所謂已報請核准的事業計畫書，並非龍潭科學園區擴建籌設計畫沒有興辦事業計畫。

不過自救會從抗爭以來，緊抓竹科管理局無法提供本案的興辦事業計畫書，質疑徵收計畫案草率，沒有拿出具體計畫向即將被徵收、失去家園的居民說明。自救會痛批竹科管理局直到現在仍無法清楚說明究竟是哪一家半導體廠商要進駐，是否有廠商已經遞交設廠計畫、投資計畫供竹科管理局製作興辦事業內容。

自救會呼籲竹科管理局「將心比心、換位思考」，要求私人企業需用地應回歸市場自由機制，不要以不合法、強制的方式徵收作為手段。明天上午將再次到竹科管理局前陳情抗議，要求竹科管理局徹底取消擴建案。

政治大學地政學系教授徐世榮也在之前提出質疑，7月26日的第1次公聽會前所提供的40頁文件資料中，竟然只有4頁文字說明，其餘頁數都是土地清冊、地圖，不滿一個將徵收138.95公頃私有土地、造成3795人搬離家園的正式文件竟如此草率，痛批民進黨政府「這是公然搶劫，不是土地徵收」。

竹科管理局回應，7月26日的第1次公聽會上是先就興辦事業向居民說明概況，並配合相關圖籍讓民眾能了解計畫大致內容，後續計畫案仍會參考民眾意見修正。不過目前因應地方有不同聲音，將再重新評估計畫用地需求，原訂10月舉辦的第2次公聽會也將延期。 反龍科徵收自救會日前到竹科管理局前抗議。記者巫鴻瑋／攝影

商品推薦