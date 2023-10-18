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樺漢旗下樺旭能源 參展2023台灣國際智慧能源周

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
樺漢旗下樺旭能源參加2023台灣國際智慧能源周，圖為樺漢董事長朱復銓（左三）、樺漢總經理蔡能吉（左四）。樺漢／提供
樺漢旗下樺旭能源參加2023台灣國際智慧能源周，圖為樺漢董事長朱復銓（左三）、樺漢總經理蔡能吉（左四）。樺漢／提供

工業電腦大廠樺漢（6414）旗下子公司樺旭能源EnnoRise於10月18日至10月20日參加一年一度的2023台灣國際智慧能源周盛會，現場展示涵蓋5kW、15kW、100kW等完整布局在工商、家用等分散式樓宇全方位儲能設備。

樺漢集團朱復銓表示，集團目標是實現綠色能源科技生態，主推一站式能源管理系統，透過樺康智雲的ECOWatch智慧能源管理軟體，包括能源使用監測、能源資訊分析、系統智慧管理，加上樺旭能源的儲能及創能之設備技術整合，可滿足客戶對於尖峰備援電力、節省用戶電費、避免停電損失等的需求。

朱復銓指出，並結合樺漢ESaaS / AIoT Solutions、全球製造資源與歐美銷售通路等，三方齊步推進節能、儲能、創能三合的技術服務升級，真正實踐低碳生態系，樺漢將攜手子公司樺康智雲與樺旭能源，齊步大啖全球龐大節能、儲能、創能市場商機。

樺漢集團與奇岩綠能科技共同投資樺旭能源，其資本額新台幣1億元，樺漢60％、奇岩40％。樺漢集團近期在綠色轉型增值智慧方案拓展再進一步，攜手子公司樺康智雲與樺旭能源，進行軟硬整合與服務，第一步將先聚焦分散式儲能系統，提供5kW至2MW等多樣性的儲能系統，鎖定全球包括工業園區、資料中心、智慧工廠、商辦大樓、物流中心、零售商場等市場，解決客戶可利用離峰充電尖峰放電，可減少台電電力尖峰的壓力，更可提升分散式儲能的應用，加強電網的韌性，積極開拓業務市場版圖，並以台灣市場為跳板，放眼全球國際市場。

樺漢表示，樺旭能源所推出的儲能系統，將有別於市場其它同業，特色包括一、儲能監控系統加入資安管理，避免遭受駭客入侵。二、儲能系統通訊協議資料與業者雲端平台 ｢即接即用｣ 功能。三、導入電池AI智能分析與OPPredict可對電池的安全預測管理及碳足跡計算，並管控其風險與消防SCADA做連結通報。

根據國外研究機構MarketsandMarkets報告指出，全球能源管理系統市場規模將從2023年的407億美金，以年複合成長率13.2％的速度增長，至2028年將達756億美金，凸顯全球能源管理系統龐大市場商機，有助於樺漢集團加速拓展綠色轉型增值智慧方案業務版圖。減碳是邁向永續發展的關鍵起點，憑藉集團深耕多年物聯網系統整合技術，透過數據收集、統計、記錄，作為制定減碳計畫的基礎，並結合「數位、綠色、資安、AI」四大轉型增值智慧方案，將硬體、軟體、混合雲平台與AI整合，取得綠色轉型先機，達成企業ESG減碳目標。

樺漢 AI

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