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鴻海旗下工業富聯實施庫藏股 金額不超過人民幣3億元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
工業富聯執行長鄭弘孟。工業富聯/提供
工業富聯執行長鄭弘孟。工業富聯/提供

鴻海（2317）今（18）日公告指出，旗下工業富聯董事長鄭弘孟提議，該公司通過集中競價交易方式回購股份，回購資金總額不低於人民幣2億元，且不超過人民幣3億元；至於回購價，不高於公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%；回購資金，是自有資金；至於回購的股份，將在未來適時全部用於股權激勵和/或員工持股計劃。

鴻海公告表示，鄭弘孟基於對公司未來持續發展的信心和對公司價值的認可，為了維護廣大投資者利益，增強投資者對公司的投資信心，同時促進公司穩定健康發展，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益緊密結合在一起，提議公司通過集中競價交易方式進行股份回購。回購的股份將在未來適時全部用於股權激勵和/或員工持股計畫。

鴻海 人民幣

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