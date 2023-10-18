台灣大將啟動2+2計畫向東南亞學生招手 解缺人問題
少子化加上老齡化，讓台灣職場缺工嚴重，根據104人力銀行調查，求才職缺已經連續八個月破百萬筆，資訊業長期缺才，為解決困難，台灣大（3045）總經理林之晨表示，規劃啟動「2+2計畫」，招募東南亞地區優秀學生來台讀書2年、工作2年，後續可望留在台灣繼續工作，「自助」緩解缺工問題。
台灣大資訊長蔡祈岩主導集團IT轉型，也面臨缺人狀況，他表示，資訊通訊業「每個職位都缺」，例如原有的前端工程師、後端維護工程師等本來就缺，新興的生成式 AI、資訊安全議題更使缺才問題白熱化，特別是資安需求在疫情開始後暴增，但台灣過去沒有「資安系」，相關人力大缺。
蔡祈岩指出，2+2計畫預計今年底向數位部申請，明年9月開始，主要是希望招募東南亞地區大學生，在當地讀大學2年後，來台灣續讀兩年大學，或是畢業後來台念研究所兩年，讀完後進入台灣大工作兩年，也希望人才持續留在台灣，同時也能解決台灣人口減少的問題。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言