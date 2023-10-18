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台積電面臨挑戰多 半導體循環周期不樂觀

台灣大將啟動2+2計畫向東南亞學生招手 解缺人問題

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
台灣大哥大。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大。圖／台灣大哥大提供

少子化加上老齡化，讓台灣職場缺工嚴重，根據104人力銀行調查，求才職缺已經連續八個月破百萬筆，資訊業長期缺才，為解決困難，台灣大（3045）總經理林之晨表示，規劃啟動「2+2計畫」，招募東南亞地區優秀學生來台讀書2年、工作2年，後續可望留在台灣繼續工作，「自助」緩解缺工問題。

台灣大資訊長蔡祈岩主導集團IT轉型，也面臨缺人狀況，他表示，資訊通訊業「每個職位都缺」，例如原有的前端工程師、後端維護工程師等本來就缺，新興的生成式 AI、資訊安全議題更使缺才問題白熱化，特別是資安需求在疫情開始後暴增，但台灣過去沒有「資安系」，相關人力大缺。

蔡祈岩指出，2+2計畫預計今年底向數位部申請，明年9月開始，主要是希望招募東南亞地區大學生，在當地讀大學2年後，來台灣續讀兩年大學，或是畢業後來台念研究所兩年，讀完後進入台灣大工作兩年，也希望人才持續留在台灣，同時也能解決台灣人口減少的問題。

東南亞 台灣大 缺才

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