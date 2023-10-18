中華電信創新研究獲3金肯定 已落地智慧交通、企業客服

2023年「台灣創新技術博覽會」於10月12日至10月14日期間，在台北世貿中心1館舉行，中華電信（2412）研究院以18件發明專利參展並參加發明競賽活動，榮獲3面金牌、3面銀牌及7面銅牌等佳績，總獎牌數創歷年新高，在資通訊產業界的獲獎數名列第一。

中華電信表示，參賽作品涵蓋5G、智慧交通、AI辨識、AIoT、光傳輸網路、元宇宙、資安防護、雲端運算等領域，充份展現中華電信多元創新的研發能量及佈局前瞻資通訊技術的企圖心。

台灣創新技術博覽會集結近500家廠商，共1,100件創新發明技術參展，並有來自台灣、韓國、泰國、印尼等廠商或機構近530件發明專利作品參賽，為國內外發明者重要的展演舞台。

中華電信表示，中華電信研究院此次獲選3項金牌的專利作品包含「車輛特徵資訊非同步辨識結果配對之系統與方法」、「監視未禮讓行人之車輛的系統和方法」與「對話資料處理系統、其方法及電腦可讀媒介」，分屬於智慧交通、交通科技執法以及智慧客服等領域，相關研發成果已落地應用於全國多處路口和企業客服系統。

中華電信研究院院長蘇添財表示，感謝評審團對於中華電信研究院在創新研發的高度肯定，身為國內電信龍頭研發機構，持續掌握全球最新科技發展趨勢，與產學研各界廣結盟，藉由建立關鍵核心技術並打造多元資通訊解決方案，促進技術資產轉化為商業應用價值，以引領國內資通訊產業發展，成為中華電信競爭優勢的創造者。

中華電信研究院長期投入研發資源以累積豐沛的創新能量，歷年來積極參與台灣創新技術博覽會皆獲亮麗成績。

隨著科技日新月異，中華電信研究院研發不斷與時俱進。從早期建立國家時間與頻率標準實驗室、電磁波檢測實驗室等，到近期發展5G/B5G、5G專網與網路切片、全光網路、雲原生及邊緣運算、人工智慧、元宇宙、區塊鏈、量子科技等前瞻技術，中華電信研究院持續網羅優秀的研發人才，積極參與國際重要標準組織活動，把台灣創新的研發成果帶向世界。

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