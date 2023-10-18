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台達電低碳解決方案 助力工商業迎戰碳焦慮

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

台達電（2308）今（18）日於Energy Taiwan 2023台灣國際智慧能源週展會中，以能源永續AlwaysOn為概念，展示台達電DeltaGrid®低碳解決方案。隨著歐盟碳邊境稅試行、RE100等國際倡議影響力擴大，全球產業開始產生碳焦慮並積極佈局綠色轉型以提升競爭力。

此次台達電針對企業人力不足以精確執行碳盤查的困境，展示DeltaGrid® CEM碳排管理系統，助力企業產出符合ISO國際規範的組織型碳盤查、產品碳足跡報表；至於常見的業界導入能源基礎設施後，卻面臨國外原廠支援不足的狀況，台達電則推出365天不中斷的原廠在地運維服務，確保客戶的系統營運效益。

台達電能源基礎設施暨工業解決方案事業群總經理張建中表示，基於「環保 節能 愛地球」的經營理念及長期耕耘的電力電子核心技術，台達全球據點長期以來持續導入多種節能方案，並增加再生電力使用比例。

2010至2022年間，台達電整體生產廠區已減少約27.6萬噸碳排量，高效節能的產品與方案從2011至2022年亦為全球客戶減少約2,105萬噸的碳排量，且台達電在2022年達到全球再生電力使用比率63%的里程碑。此次展出的能源基礎設施產品，已導入台達全球廠辦運行，成效斐然。台達秉持社會共好與能源永續的理念，提供有志投入能源轉型的公部門與民間企業「有效、安全、長期運維」的解方，為台灣能源轉型的穩步前行提供穩固動力。

本次台達電展位分為低碳廠辦、低碳交通、低碳電網、原廠零時差運維等四大區域，針對企業減碳焦慮、車輛電動化趨勢、智慧電網穩定運行，以及導入能源基礎設施後的長期運維難題，提供從產品設計到系統規劃安裝，以及365天原廠在地運維服務。

台達電 焦慮

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