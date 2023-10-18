TrendForce：預估2023年中國大陸成熟製程產能占比近三成

根據TrendForce統計，2023~2027年全球晶圓代工成熟製程（28nm及以上）及先進製程（16nm及以下）產能比重大約維持在7:3。由於中國大陸致力推動在地化生產、IC國產化等政策與補貼，故擴產進度又以中國大陸最積極，預估中國大陸成熟製程產能占比將從今年的29%，成長至2027年的33%。

其中，以中芯國際、華虹集團、合肥晶合集成擴產最為積極；同期台灣成熟製程占比則會從49%，收斂至42%。

Driver IC方面，主要採用HV（High Voltage）特殊工藝，各家業者近期聚焦40/28nm HV製程開發，而目前市場製程技術較領先的業者是聯電（2303），其次是格羅方德。不過，中芯國際28HV、合肥晶合集成40HV將先後於第4季、明年下半年進入量產階段，並與其他晶圓代工業者的技術差距逐漸縮小，尤其製程能力與產能相當的競爭者如力積電（6770），或暫無12吋廠的世界先進（5347）、東部高科短期內將首當其衝；對聯電、格羅方德中長期來看也將造成影響。

CIS/ISP方面，3D CIS結構包含邏輯層ISP與CIS感光層，主流製程大致以45/40nm為分水嶺，邏輯層ISP製程將持續往更先進節點發展；CIS感光層與FSI/BSI CIS則以65/55nm及以上為主流。目前技術領先業者以台積電（2330）、聯電、三星為主，但中國大陸業者中芯國際、合肥晶合集成緊追其後，除持續追趕製程差距，產能也受惠中國大陸智慧型手機品牌OPPO、Vivo、小米等出海口支撐，加上中國大陸CIS業者OmniVision、Galaxycore與SmartSens因應政府政策，陸續將訂單移回中國大陸進行投產支撐。

功率元件方面，主要涵蓋MOSFET與IGBT兩種產品，世界先進、HHGrace深耕Power Discrete製程已久，製程平台及車規驗證覆蓋完整性皆較其他同業更高。而受惠於中國大陸電動車補貼政策以及鋪設太陽能相關基礎建設，中國大陸晶圓代工業者據此獲得更多切入機會，包含主流代工廠HHGrace、中芯國際、合肥晶合集成、CanSemi在內的業者，加上中國大陸本土小型的Power Discrete IDM、晶圓廠如GTA及CRMicro等均加入Power Discrete競爭行列。若中國大陸產能同時大量開出，將加劇全球Power Discrete代工競爭壓力，影響性不僅限於中國大陸本土同業的價格戰，也可能分食台系業者的訂單及客戶。

整體而言，中國大陸透過積極招攬海外及境內IC設計業者投產或研發新品，目的為提高本土化生產的比例，但大幅擴產的結果可能造成全球成熟製程產能過剩，且隨之而來的將會是價格戰。

TrendForce認為，中國大陸成熟製程產能陸續開出，針對Driver IC、CIS/ISP與Power discrete等本土化生產趨勢將日漸明確，具備相似製程平台及產能的二、三線晶圓代工業者可能面臨客戶流失風險與價格壓力，如聯電、力積電與世界先進等以特殊製程產品為大宗的台系業者將首當其衝，技術進展和良率將是後續鞏固產能的決勝點。

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