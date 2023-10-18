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大陸電動車發展快速 鴻海能搶進？劉揚偉這麼說

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉認為，電動車就像是過去的電腦和手機，在電動車如此競爭的環境，鴻海的角色就越被需要。記者林澔一／攝影
鴻海董事長劉揚偉認為，電動車就像是過去的電腦和手機，在電動車如此競爭的環境，鴻海的角色就越被需要。記者林澔一／攝影

中國大陸積極發展電動車，原本在大陸就有龐大製造基地的鴻海，會不會藉此搶進大陸電動車市？鴻海董事長劉揚偉指出，在大陸銷售汽車，必須同時擁有產品銷售證、製造證，要同時有這兩張證，才能銷售汽車，換言之，大陸目前並沒有開放汽車生產製造外包的商業模式，不過，鴻海會逐步建置相關能力，做好相關準備。

中國大陸電動車市場發展蓬勃，而且競爭相當激烈，市場好奇，鴻海的CDMS（委託設計製造服務）商業模式，能否在中國大陸市場脫穎而出。

鴻海在電動車領域的布局是以CDMS商業模式為主，也就是沒有自己的品牌，然而，目前這個模式在中國大陸是不被允許的。

劉揚偉進一步指出，在中國大陸必須同時擁有產品銷售證、製造證等兩張證，才能做汽車生產；鴻海的CDMS商業模式現階段在中國大陸是不被允許的；不過，當市場愈來愈競爭的時候，汽車品牌廠就會考慮外包商業模式。

「中國常常聽到內捲這個名詞，就是很競爭的意思。中國大陸有1、200家車廠，這就讓他內捲愈來愈嚴重，當競爭愈來愈劇烈，業者就會開始思索怎麼樣把這個成本、所有投資降到最低，這是一個很自然的趨勢。」劉揚偉說，「中國這100多家品牌如果都要弄自己的車廠，這會是非常巨大的投資，並不是最有效的資源使用方式。」

劉揚偉認為，在不久的將來，中國大陸將會開放汽車生產外包商業模式，「目前我們在那邊並沒有EV製造活動，但是，我們會逐漸去建造我們在那邊的相關製造能力。」強調鴻海會做好準備，以迎接汽車生產外包新趨勢。

鴻海 電動車 劉揚偉

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