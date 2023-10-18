ASML第3季財報 重申今年銷售可望成長近30% 2024保守看

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾 (ASML)今（18）日發佈2023年第3季財報，銷售淨額 (net sales)為67億歐元，淨收入19億歐元，毛利率為 51.9%，第3季度訂單金額為 26 億歐元，其中 5 億歐元為 EUV。ASML 同時公布2023年第4季財測，預估銷售淨額約 67 至 71 億歐元之間，毛利率預估約 50% 至 51%，此外 ASML 確認先前預估，2023年淨銷售額成長率可望逼近30%。不過，ASML 也提到，2024年將是過渡的一年，半導體產業正經歷週期底部因而保守看待。

ASML 總裁暨執行長 Peter Wennink 表示：「我們第3季的營收為67億歐元，落在先前指引的中點，毛利率為 51.9%，高於指引，這主要歸功於 DUV 產品組合，以及部分一次性成本效應。」

他提到，目前半導體產業正經歷週期底部，我們的客戶預期今年年底將可望開始反轉向上。由於客戶仍然不確定產業需求復甦的力道與速度，因此我們預計2024年將是過渡的一年。根據我們目前的觀點，我們採取較保守的估計，認為2024營收將與2023年相近。同時我們也認為，2024年將會是重要的一年，為我們預期的2025年顯著成長做好準備。

ASML預估，第四季銷售淨額約67億到71億歐元，毛利率介於50%至 51%之間。預估研發成本約為10.3億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為2.85億歐元。與2022年相比，ASML 確認2023年如先前預估，全年成長強勁，銷售淨額成長率預估可望逼近30%，毛利率亦可望小幅提升。

另外ASML更新股票回購計劃近況、發放股息計畫，其中普通股每股1.45歐元的期中股息將於2023年11月10日發放。根據目前2022 - 2025年的股票回購計劃，ASML 在第3季回購了價值約1億歐元的股份。完整資訊請見 ASML 官網 (www.asml.com/investors)。

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