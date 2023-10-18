快訊

SBL／吳季穎涉打假球 昨深夜問訊、士檢通知下午續到案說明

影／英國又貴又冷 男賣房帶妻女以世界為家「玩到台灣來」

誰轟炸加薩醫院？以色列強烈否認：真兇是伊斯蘭聖戰組織

影／劉揚偉：電動車越競爭...鴻海越被需要

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉認為，電動車就像是過去的電腦和手機，在電動車如此競爭的環境，鴻海的角色就越被需要。記者林澔一／攝影
鴻海董事長劉揚偉認為，電動車就像是過去的電腦和手機，在電動車如此競爭的環境，鴻海的角色就越被需要。記者林澔一／攝影

鴻海今天舉辦一年一度的科技日，鴻海董事長劉揚偉、輝達執行長黃仁勳搭乘著鴻海最新量產版MODEL B一起登台亮相。

鴻海董事長劉揚偉會後受訪時表示，鴻海的電動車已經為車廠做了八成，汽車品牌可以把重心專注於銷售和服務上。劉揚偉表示傳統的汽車大廠從設計、製造到銷售一條龍，但成本相對高昂而且波動較大。劉揚偉認為電動車就像是過去的電腦和手機，在電動車如此競爭的環境，鴻海的角色就越被需要。

鴻海 劉揚偉 電動車

延伸閱讀

鴻海科技日登場 都會休旅MODEL B量產版及電動物流車MODEL N連袂亮相

他們如何成為21世紀現象級企業家—賈伯斯、馬斯克、黃仁勳

黃仁勳來台＝台股穩了？PTT驚覺是出貨訊號：穩穩向下一根

取消以色列之行 黃仁勳提早來台明將出席為鴻海科技日站台

相關新聞

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉搭電動車登台

鴻海科技日今天登場，董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一起搭乘電動車登台。

影／劉揚偉：電動車越競爭...鴻海越被需要

鴻海今天舉辦一年一度的科技日，鴻海董事長劉揚偉、輝達執行長黃仁勳搭乘著鴻海最新量產版MODEL B一起登台亮相。

鄭文燦：台積電不管要在哪設廠 政院都會全力協助

針對台積電（2330）宣布不進駐龍潭科學園區第三期，行政院副院長鄭文燦今（18）日表示，台積電是世界級的公司，行政院在未...

友達能源管理 EnLink 攻海外市場

友達能源事業群總經理林恬宇今（18）日表示，受到即將迎來大選年的影響，2023年整體太陽能裝置量不如去年。友達（2409...

龍潭房價近5年漲幅56％ 台積電棄龍科設廠 房仲業：近期超漲回跌

台積電不進駐龍潭科學園區三期，帶來政界及桃園市龍潭房地產震驚，甚至有人預料龍潭房價可能崩盤。熟悉龍潭房市的房仲業者今說，...

黃仁勳提出「AI工廠」概念 Gen AI將帶來運算革命新時代

NVIDIA執行長黃仁勳今（18）日出席鴻海科技日，談及Gen AI （生成式AI）未來發展，他認為，Gen AI帶來運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。