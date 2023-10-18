鄭文燦：台積電不管要在哪設廠 政院都會全力協助

針對台積電（2330）宣布不進駐龍潭科學園區第三期，行政院副院長鄭文燦今（18）日表示，台積電是世界級的公司，行政院在未來不管台積電選擇在哪裡設廠，都會全力協助，務必要讓台灣的半導體產業，特別是先進的製程能夠留在台灣，擴大領先，這也是政府過去長期的政策。

鄭文燦今天出席2023年「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」開幕典禮時，針對台積電不進駐龍科三期一案表示，台積電是世界級的公司，經過3年的評估，才決定落腳龍科三期；龍潭科學園區已經有台積電的先進封測三廠在那邊營運，在他市長任期當中，也完成了龍科二期的徵收，現在龍科一、二期的土地出租率是100%，所以在這個龍科三期，對高科技產業的發展，有它的必要性跟合理性。

鄭文燦說，桃園是一個投資區位非常好的地方，擁有很好的招商條件，要盡最大的力量來克服所有的困難，他認為政府站在第一線，面對問題、解決問題，能夠尋找雙贏，這才是正確的做法。這三年的評估當中，針對各種條件，事實上都評估過了，也對未來整個區域的發展構想，也提出了很好的想法。

鄭文燦認為台積電應該會根留台灣，行政院在未來不管台積電選擇在哪裡設廠，都會全力協助，務必要讓台灣的半導體產業，特別是先進的製程能夠留在台灣，擴大領先，這也是過去長期的政策。

此外，鄭文燦提到，他自己本身也主持半導體產業的專案小組，針對產創條例第10條之2，擴大了投資抵減；另外，也在今年編列預算，提出了「晶創台灣方案」，也要擴大IC設計產業的發展，明年有編列120億元。所以，政府對半導體及IC設計產業是非常支持的，希望中央跟地方大家同心協力，讓台灣的護國群山都能夠得到很好的發展，這個才是政府的責任。

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