龍潭房價近5年漲幅56％ 台積電棄龍科設廠 房仲業：近期超漲回跌
台積電不進駐龍潭科學園區三期，帶來政界及桃園市龍潭房地產震驚，甚至有人預料龍潭房價可能崩盤。熟悉龍潭房市的房仲業者今說，台積電傳出進駐龍科利多1年多，帶動龍科周邊超漲約2成，現在只是台積電超漲效應回檔，且龍潭房價較親民，有購屋剛性需求，長期還是看漲。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提出統計數據，龍潭區房價近5年漲幅高達56％，農業區土地近1年漲幅16％，中古屋房價在2字頭、新建案到3字頭，比桃園、中壢房價低。徐說，龍潭原來就有龍科一、二期科技大廠及中科院，一直有購屋需求，近5年以1年漲1成的成數還好，之前因台積電話題炒作超漲1成多，現在台積電不來，因台積電超漲部分重新回歸基本面，影響較大的是龍科三期周邊房價及地價。
東森房屋龍潭中正店店長古明正表示，龍潭房價因為大環境及原物料、通膨帶動上漲，台積電到龍科三期利多，是帶動龍科周邊透天厝及土地，漲幅大約2成多，現在確定台積電不來議題發酵，會影響龍科周邊房價，影響短期炒作，對龍潭市區房價影響不大，龍科三期仍會做，加上龍潭市區有剛性需求，不是因為台積電才買房，台積電議題影響房價可以預期。
徐佳馨表示，龍潭人口12萬多人，本就有結構性購屋需求優勢，台積電放棄龍科三期，當地房價超漲1成多回檔，長期而言，龍潭有龍科一、二期及中科院等軍公教人口需求，可預見房價不會跌回5年前。
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