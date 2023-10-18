黃仁勳提出「AI工廠」概念 Gen AI將帶來運算革命新時代

NVIDIA執行長黃仁勳今（18）日出席鴻海科技日，談及Gen AI （生成式AI）未來發展，他認為，Gen AI帶來運算革命新時代，這將大幅改變過去60年的電腦運算發展，而Gen AI的發展也將奠基於半導體研發之上，他更提出AI工廠概念，認為未來每一家企業都會有一個自己的AI工廠。

鴻海董事長劉揚偉指出，今年新年，他在內部會議上，與同仁提到Gen AI的未來發展，而這兩天他與黃仁勳碰面之後，更是近一步地瞭解了黃仁勳所談及的AI工廠概念。

黃仁勳畫了一幅圖，來與劉揚偉討論AI工廠發展概念。他說，Gen AI的革命起始自AI開始自我學習，而資料就是AI學習最重要的材料，舉例來說，人類的成長，主要是透過不同的生活經驗來學習、增長知識，AI也是如此，只是，AI的學習歷程來自資料，要讓AI深度學習，就必須要有運算能力極強的超級電腦。

黃仁勳指出，未來的AI工廠裡面會擁有大量資料，人們將資料輸入進超級電腦之後，就會讓AI學習、運作，而這些生成出來的資料與內容，將會成為各個企業發展的重要養分，並應用到工廠、機器人、程式、製造等領域，他希望未來有一天，鴻海、NVIDIA的技術都能夠出現在AI工廠裡面。

劉揚偉指出，這就好像是一個AI大腦，可以生成出來各種知識，以鴻海來說，這些AI生成出來的應用內容，就可以放在智慧城市、智慧製造、智慧電動車平台上，藉以製造更聰明的工廠、汽車，但必須要有一個非常強而有力的硬體產品，來啟動AI工廠。

談及NVIDIA的未來發展，黃仁勳說，過去，大家都認為NVIDIA是一個GPU公司，但其實，現在的NVIDIA早已經是一家發展資料中心運算的公司，在一個資料中心裡面，除了有CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、網路交換器等科技之外，現在的NVIDIA也能讓資料中心再升級成為AI資料中心，整體的運算效能也較過往提升了數千倍。

黃仁勳今日出席鴻海科技日前，已經提前看過納智捷電動車N7，他也在白色的N7引擎蓋上落下親筆簽名，上面寫著：「給劉揚偉及我的鴻海朋友：這是漂亮而令人讚嘆的電動車！」 輝達創辦人黃仁勳在電動車上落下親筆簽名。記者林澔一/攝影

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