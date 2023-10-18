台積電先進製程放棄進駐龍潭 這些地方大力招手台積電
台積電（2330）宣布不考慮進駐龍潭三期，未來台積電先進製程落腳何處？今（18）日立法院經濟委員會討論，多位立委力薦高雄，認為高雄不缺地、不缺水電，地方政府配合度高，也有立委爭取到嘉義。經濟部長王美花表示，台積電先進製程落腳何處，有很多條件要評估，也會轉達地方政府的熱情歡迎。
國科會昨日表示，中部及南部已規劃有半導體產業用地，包括已奉行政院院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，均可容納半導體產業進駐。換言之，上述園區將會是台積電先進製程落腳的候選地點。
王美花今日赴經濟委員會詢答強調，台積電先進製程一定會留在台灣。民進黨籍立委陳明文質詢，台積電落腳何處，經濟部有建議權，他建議到嘉義縣，可以將大埔美三期納入科學園區。
民進黨籍立委邱志偉表示，台積電設廠可行性將在中南部，在國科會點名四地點，台南園區已經飽和，台中有缺水缺電風險，而高雄沒有水電問題，土地則可以考慮將屬白糖土地的白埔產業園區，納入南科橋頭園區。邱志偉更打趣地說，經濟委員會有四名高雄籍立委，他盼經濟部支持台積電落腳高雄。
經濟部次長曾文生詢答表示，高雄供電相對充足，科學園區用水都是用再生水，高雄再生水廠也有，符合科學園區要求。
民進黨籍立委賴瑞隆質詢時表示，高雄也在建LNG發電廠，有伏流水、再生水、海淡廠都有，地方政府配合度很高，是很好選擇。
對於台積電先進製程花落何處，王美花不鬆口，只強調，要看台積電如何評估，對於設廠條件也要仔細評估，但在討論過程中，她會表達地方政府熱情歡迎。她表示，台積電2奈米廠已確定落腳楠梓園區，這對高雄發展是正面的幫助。
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言