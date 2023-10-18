台積電先進製程放棄進駐龍潭 這些地方大力招手台積電

台積電（2330）宣布不考慮進駐龍潭三期，未來台積電先進製程落腳何處？今（18）日立法院經濟委員會討論，多位立委力薦高雄，認為高雄不缺地、不缺水電，地方政府配合度高，也有立委爭取到嘉義。經濟部長王美花表示，台積電先進製程落腳何處，有很多條件要評估，也會轉達地方政府的熱情歡迎。

國科會昨日表示，中部及南部已規劃有半導體產業用地，包括已奉行政院院核定推動中的台中園區二期擴建、橋頭園區、台南園區三期擴建及楠梓園區等新設或擴建園區，均可容納半導體產業進駐。換言之，上述園區將會是台積電先進製程落腳的候選地點。

王美花今日赴經濟委員會詢答強調，台積電先進製程一定會留在台灣。民進黨籍立委陳明文質詢，台積電落腳何處，經濟部有建議權，他建議到嘉義縣，可以將大埔美三期納入科學園區。

民進黨籍立委邱志偉表示，台積電設廠可行性將在中南部，在國科會點名四地點，台南園區已經飽和，台中有缺水缺電風險，而高雄沒有水電問題，土地則可以考慮將屬白糖土地的白埔產業園區，納入南科橋頭園區。邱志偉更打趣地說，經濟委員會有四名高雄籍立委，他盼經濟部支持台積電落腳高雄。

經濟部次長曾文生詢答表示，高雄供電相對充足，科學園區用水都是用再生水，高雄再生水廠也有，符合科學園區要求。

民進黨籍立委賴瑞隆質詢時表示，高雄也在建LNG發電廠，有伏流水、再生水、海淡廠都有，地方政府配合度很高，是很好選擇。

對於台積電先進製程花落何處，王美花不鬆口，只強調，要看台積電如何評估，對於設廠條件也要仔細評估，但在討論過程中，她會表達地方政府熱情歡迎。她表示，台積電2奈米廠已確定落腳楠梓園區，這對高雄發展是正面的幫助。

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