快訊

醫PO照驚不到1公分息肉竟是0期大腸癌！息肉如何成癌？權威醫教你預防

情斷小嫻後遭目擊新歡神似「舊愛」 金剛回應了

鴻海科技日／黃仁勳、劉揚偉一起搭電動車登台 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相

台積電不進駐龍科三期 吳政忠：龍潭園區擴建案會持續

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國科會主委吳政忠（右）表示，龍潭三期擴建案會持續進行，不會因為一家公司不來就不擴建。記者許維寧／攝影
國科會主委吳政忠（右）表示，龍潭三期擴建案會持續進行，不會因為一家公司不來就不擴建。記者許維寧／攝影

積電日前宣布不進駐龍潭科學園區三期，立委今（18）日指出，目前台積電宣布不進駐是否會影響龍科三期的推動？對此，國科會主委吳政忠回應，龍潭三期擴建案會持續進行，不會因為一家公司不來就不擴建，但須看規模、需求量，否則擴建太大意義不大，程序上則會和居民持續溝通，「找最好的地方，先進製程一定會留在台灣。」

吳政忠今日赴立法院業務報告並備質詢，會中國民黨立委萬美玲指出，龍科三期擴建案是國科會非常重要的議案，地方也全力配合，但台積電已表明不赴龍科三期設廠，台積電事前是否告知國科會？她三月時曾質詢國科會龍科三期相關題目，國科會當時表示，尚未進入私有地協力架構土地徵收，今年第二季完成可行性評估，但實際上要到2027年才會進入徵收土地，此時地方政府角色才會開始吃重，不要尚未進入地方政府事項，就先將責任轉嫁給地方，否則未來推動地方中央合作案，地方政府將難以配合。

吳政忠說，針對台積電不進駐龍科三期此事，「台積電事前沒有告知。」但對設廠一事確實有意願，但台積電畢竟是國際大廠，據他了解，台積電在評估後，應是得知地方居民意見，不希望在地方留下不良觀感，因此退出。

至於有關龍科三期計畫是否會因此生變？吳政忠說，期程未有太大改變，會持續推動，並且也認同，三期預定範圍內有三合院等民生住宅，科學園區發展不應影響地方文化，會持續和地方民眾溝通，也會與桃園市政府保持聯絡，不會因為一家公司不來就不擴建，但須看規模、需求量，否則擴建太大意義不大，程序上則會和居民持續溝通，「找最好的地方，先進製程一定會留在台灣。」

台積電 地方政府 建案

延伸閱讀

居民反對台積電龍潭廠破局 國科會：116年才徵收土地

綠批張善政放生台積電 藍議員反擊：鄭文燦才是元兇

吳政忠：生成式AI結合台灣晶片 將成全產業創新核心

影／自製氣象衛星獵風者搭乘火箭異常未升空 TASA現場一陣錯愕

相關新聞

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉搭電動車登台

鴻海科技日今天登場，董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一起搭乘電動車登台。

長焦鏡頭大漲3.8倍…i15拆解 台鏈三贏家出列

日經新聞報導，蘋果最高階iPhone 15 Pro Max新機關鍵零組件當中，長焦鏡頭、鈦金屬邊框，及核心處理器A17 ...

美國擬擴大對陸先進晶片禁令 王美花：對台影響不大

美國商務部預計擴大對陸出口禁令，擬加強對陸銷售先進晶片的管控，經濟部長王美花指出，美國的禁令主要是延續去年的禁令，但台灣...

台積電先進製程放棄進駐龍潭 這些地方大力招手台積電

台積電（2330）宣布不考慮進駐龍潭三期，未來台積電先進製程落腳何處？今（18）日立法院經濟委員會討論，多位立委力薦高雄...

鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉一同亮相 低軌衛星下個月升空

鴻海今日舉辦一年一度的科技日，鴻海董事長劉揚偉、NVIDIA執行長黃仁勳搭乘著鴻海最新量產版MODEL B一起登台亮相，...

南科三期陸續動工開發 黃偉哲向高科技產業招手

台積電（2330）昨宣布不再考慮進駐龍潭園區三期，消息一出各縣市皆紛紛表態招手。台南市長黃偉哲今（18）日表示，目前南科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。