鴻海科技日 量產版 Model B 與物流車 Model N 亮相
2023鴻海（2317）科技日今（18）日舉行，董事長劉揚偉在致詞時表示，今天我很興奮的要向各位展示我們最新的電動車款 MODEL N。透過這款新型電動車， 我們展現了鴻海全方位的垂直整合能力。同時我也要向傳統汽車公司喊話，這是未來你們可以充分利用鴻海的優勢。
他說，在短短的三年內，鴻海相繼推出了一系列引人注目的產品，包括高級商務房車、跨界休 旅車、SUV、皮卡、商用巴士和商用廂型車。
他表示，鴻海的 CDMS(委託設計製造服務)商業模式為汽車產業提供完整且能客製化的解決方 案。這種商業模式能大幅減少投入的成本，並且縮短上市時間。而這兩點正是決定未來 電動車成功的關鍵要素。
他說，在今天早上，你將會深入了解鴻海的電動物流車。而在下午，你將認識 LEO — 鴻海的低軌道衛星。這顆衛星已經完成裝箱，預計下個月升空。
他表示，在此之前，鴻海的兩位策略長也將首度登上科技日舞台，和大家分享他們對電動車及半導體產業的洞察和見解。準備好，迎接今天這一連串令人振奮的節目吧!首先，讓我們一起來欣賞即將進入量產 階段、外型亮麗且功能性強大的 MODEL B。鴻海速度遠遠超乎你的想像!
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