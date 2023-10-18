鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉搭電動車登台

鴻海科技日今天登場，董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一起搭乘電動車登台。

劉揚偉主持並分享策略與願景。鴻海今年除了發表新款電動車之外，還將強調在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，和與會來賓分享與鴻海合作車用晶片與應用進展。 鴻海科技日今天登場，鴻海董事長劉揚偉（右）與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳（左）一起搭乘電動車登台。記者林澔一/攝影 鴻海董事長劉揚偉（右）與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳（左）一起搭乘電動車登台。兩人暢談車用晶片與應用進展。記者林澔一/攝影

商品推薦