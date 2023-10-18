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鴻海科技日 黃仁勳、劉揚偉搭電動車登台
鴻海科技日今天登場，董事長劉揚偉與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳一起搭乘電動車登台。
劉揚偉主持並分享策略與願景。鴻海今年除了發表新款電動車之外，還將強調在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市、低軌衛星與數位健康。輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，和與會來賓分享與鴻海合作車用晶片與應用進展。
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