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鴻海科技日插曲 記者跌落攝影台摔傷

攝影中心／ 記者林澔一/台北即時報導
鴻海科技日，一名電視台的攝影記者，疑似因為攝影高台標示不清，跌落設計不良的高台縫隙中受傷。記者林澔一/攝影
鴻海科技日，一名電視台的攝影記者，疑似因為攝影高台標示不清，跌落設計不良的高台縫隙中受傷。記者林澔一/攝影

鴻海科技日上午在南港展覽館登場。今年除了發表新款電動車之外，還將強調在3+3領域的研發卓越成果，包括智慧電動車、智慧製造、智慧城市低軌衛星與數位健康。

但在活動開始前，一名國內電視台的攝影記者，疑似因為攝影高台標示不清，跌落設計不良的高台縫隙中受傷，被會場的醫療人員用擔架協助送醫。

鴻海科技日，一名電視台的攝影記者，疑似因為攝影高台標示不清，跌落設計不良的高台縫隙中受傷。記者林澔一/攝影
鴻海科技日，一名電視台的攝影記者，疑似因為攝影高台標示不清，跌落設計不良的高台縫隙中受傷。記者林澔一/攝影

電動車 智慧城市 低軌衛星

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