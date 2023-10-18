鴻海科技日今天舉行 黃仁勳將親自站台

鴻海（2317）科技日今（18）日舉行，將由董事長劉揚偉主持，今年除了電動車之外，最受外界矚目的焦點，是輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將親自為鴻海站台，揭示雙方合作的項目。

鴻海與輝達之前已經建立策略夥伴關係，攜手車用自駕平台，成為輝達 Tier 1供應商，生產輝達 DRIVE Orin 產品，鎖定車用市場。同時，鴻海也拿下輝達 HGX 伺服器，AI晶片基板大單，供貨比重超過五成。

今年的鴻海科技日，參加人數在1,200到1,500人，並展示各類電動車款，除了電動巴士之外，還包括 Model Ｎ Model C、Model E 與 Model T 等。 鴻海科技日今天舉行，展示一系列電動車。記者蕭君暉／攝影

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