鴻海科技日今天舉行 黃仁勳將親自站台
鴻海（2317）科技日今（18）日舉行，將由董事長劉揚偉主持，今年除了電動車之外，最受外界矚目的焦點，是輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將親自為鴻海站台，揭示雙方合作的項目。
鴻海與輝達之前已經建立策略夥伴關係，攜手車用自駕平台，成為輝達 Tier 1供應商，生產輝達 DRIVE Orin 產品，鎖定車用市場。同時，鴻海也拿下輝達 HGX 伺服器，AI晶片基板大單，供貨比重超過五成。
今年的鴻海科技日，參加人數在1,200到1,500人，並展示各類電動車款，除了電動巴士之外，還包括 Model Ｎ Model C、Model E 與 Model T 等。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了
📢 台灣之星「4G終身吃到飽」大勝利？台灣大哥大「台台併」 2規則保護釘子戶
📢 手機能不能「充電一整晚」？專家曝1恐怖後果：可能更慘
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】LINE新功能別亂點、Toyz霸佔「YT發燒影片」是模範？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言