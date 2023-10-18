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台積放棄進駐龍潭／房價先漲一波 短期恐現賣壓
台積電宣布不再考慮進駐龍潭科學園區三期，專家示警，龍潭當地房市短期內恐將面臨失望性賣壓，房價可能回落。專家建議，購屋者面對科技業設廠題材應審慎看待，否則可能「套在高點」。
近年科技業進駐設廠成為房市利多，只要傳出台積電將設廠，附近區域房價就會明顯上漲。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，以龍潭來說，二○一九年大樓房價每坪十四點八四萬元、去年大樓及華廈平均每坪房價廿二點○七萬元，今年已漲到廿三點一三萬元，龍潭房價上漲就是受惠台積電設廠的利多，如今市場期待落空，勢必衝擊短期走勢，恐有波失望性賣壓。
陳傑鳴表示，近年台灣房市過度炒作科學園區與台積電設廠題材，房價提前反映，但民眾所得與區域發展都還跟不上，一旦設廠等利多落空，可能引發房價崩跌。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，龍潭房市將回歸基本面，受創最深的恐怕是這一、兩年新推案，和剛買沒多久的成屋屋主。
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