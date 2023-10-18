台積放棄進駐龍潭／桃園藍綠互槓 自救會續陳抗

台積電宣布放棄進駐龍潭科學園區三期，引發桃園藍綠互槓。市議會民進黨團批市長張善政不積極協調，錯失桃園發展的重大機會；國民黨議員則指台積電要到龍科設廠，本身就是配合去年市長選舉操作的假議題，遇地主反迫遷抗爭而決定不演了，讓龍科計畫回歸徵收本質。

「反龍科擴建自救會」代表張貴有表示，台積電放棄龍科，竹科管理局沒徵收理由了，加上竹科對龍科三期興辦計畫需地規模、廠商都不清楚，自救會十九日仍將赴竹科陳情，訴求龍科三期擴建計畫撤案。

台積電到龍科三期設廠是去年九合一大選期間，前市長鄭文燦、當時民進黨市長候選人鄭運鵬喊出的政見，由行政院前院長蘇貞昌「背書」，於去年十一月三日宣布龍科三期啟動，提供台積電最先進製程基地。今年七月，竹科辦首次公聽會，引發自救會抗爭至今。

國民黨議員凌濤說，蘇貞昌、鄭文燦去年為救鄭運鵬選情，敲鑼打鼓要台積電落腳龍科三期，如今流失在地約五千九百個就業機會，更影響半導體產能布局，民進黨不僅要向桃園市民道歉，更要向全台人民道歉。

桃園市議會民進黨團批市長張善政與市府不積極協調，錯失桃園發展的重大機會。市府指出，龍科三期計畫與招商由竹科管理局主責，市府協助取得用地；副市長王明鉅說，管理局沒放棄在龍潭開發，市長已指示拜會管理局與台積電。

台南高雄 積極招手

【記者鄭惠仁、李文德、徐如宜／連線報導】行政院前院長蘇貞昌昨在台南表示，地方政府無法配合得宜，讓大好機會流失，「如果地方選對人，中央地方攜手合作，一定有好成果」。

台南市長黃偉哲表示，台積電在台南有三奈米廠及五奈米廠，市府會盤點合適地點，供台積電等參考。高雄市長陳其邁也說，高雄有充足的水電和土地，願配合台積電布局。

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