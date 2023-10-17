台灣大啟動攔阻偽冒+886 9國際來話 阻斷國際詐騙電話

台灣大哥大（3045）表示，台灣詐騙猖獗，犯罪手法不斷更新，近來不少詐騙集團竊取國內的行動號碼，透過國際電話路由，將從國內發話的號碼，偽冒為「+886 9」的國際來話，讓民眾誤以為是正常來電。

台灣大指出，為防堵詐騙電話橫行，配合國家通訊傳播委員會 (NCC)政策，為國內第一家率先針對行動用戶啟動「攔阻偽冒+886 9國際來話」的電信業者。日前經測試運行發現，國際詐騙電話偽冒率最高曾達76%，台灣大可攔阻偽裝成「+886 9」的國際來話，避免民眾誤接，所衍伸的被詐騙風險。

台灣大強調，「攔阻偽冒+886 9國際來話」已於10月13日上線，可比對分析所有+886 9開頭的國際來話，透過偵測發話地，精準判定該來電的漫遊狀態。目前已將發話定位在國內，受話來電卻顯示為+886 9的偽冒國際來電即時阻斷。台灣大亦提供語音警示服務，行動用戶接到開頭為+886 9的來話，會先聽見國/台語語音警示後才可通話，協助用戶提高警覺。台灣大以阻斷、警示雙管齊下，全力降低用戶被詐騙的風險。

台灣大指出，除透過電信職能降低國際詐騙來話的風險，更致力為全民打造反詐生態圈，整合ICT核心技術，運用AI、大數據，建構台灣電信業唯一串聯政府單位、執法機關、公協會、企業及消費者等5大利害關係人之反詐生態系；推出電信業第一套偽冒網站及偽冒APP偵測與防護服務「反詐戰警」，以近100%的準確度進行偵測，範圍涵蓋偽冒網站、偽冒APP、社群網路，以及推出電信業首創「安心Call」，藉由代理號碼，讓發話方與受話方的真實電話號碼免於外洩。

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