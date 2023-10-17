快訊

局長痛心！新北市府5年682人辭職 工務局人數最多原因曝光

以國前線士兵爆哈瑪斯攻擊前「有異狀」 通報上級遭回：那幫混混搞不出名堂

冷血砍斷樹林街友手指…凶嫌年僅23歲 落網坦承：原本就互相認識

美國亞馬遜會員日 宏碁筆電銷售第一

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

宏碁（2353）2023年美國亞馬遜會員日（Amazon Prime Big Deal Days）已於日前落幕，今年宏碁旗下Aspire系列筆電大賣，除了在銷售期間長時間在前五名的銷售排行中囊括三席外，亦在筆電領域奪下銷售冠軍的寶座。

宏碁主打輕薄筆電的Aspire系列不僅在美國銷售創下佳績，亦在全球廣受消費者喜愛。全新Acer Aspire 3系列以效能和生產力為核心，升級後的改良後的散熱系統優化氣流狀態；經過特殊設計，外型尺寸更為輕薄方便攜帶的特性能隨時滿足工作、學習及娛樂等多元使用需求。

宏碁 筆電 美國

延伸閱讀

巴西北部乾旱 亞馬遜支流水位降至百餘年來最低

美國升息11次迎破產潮 PTT反讚打通膨有效！網酸：殭屍企業倒閉剛好

美國亞馬遜會員日開跑！宏碁桌機問鼎銷售冠軍、筆電佔據排行

發射了！亞馬遜首批低軌衛星升空 挑戰馬斯克星鏈

相關新聞

台積電放棄設廠龍潭重創新推建案 專家：房市聞「積」起舞宜審慎

台積電放棄龍潭設廠，牽動在地房市表現。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨今天指出，台積電宣布放棄設廠，意味龍潭房市將回歸...

台積電不進駐龍科三期 王美花回應了

台積電（2330）今（17）日宣布經內部評估後，決定現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期。對此，經濟部長王美花回應，半導...

台積表態不進駐龍潭園區三期 國科會：中南部有半導體產業用地

台積電（2330）表態不再考慮進駐龍潭園區三期，國科會今（17）日表示，中部及南部亦規劃有半導體產業用地，包括已奉行政院...

友達整合光電建築一體化服務 於台灣國際智慧能源周亮相

友達（2409）集結多年太陽能事業量能，致力打造全民可負擔、可靠和永續的潔淨能源，透過10月18至20日於台北南港展覽館...

微星Z790 MAX系列主板上市 Intel第14代處理器最佳搭配

微星（2377）推出MSI Z790 MAX MEG 系列、MPG 系列、MAG 系列和 PRO 系列主機板，支援新一代...

無線通訊侵權遭判賠2.87億元 宏達電回應了

外電消息指出，美國德拉瓦州聯邦法院陪審團裁定宏達電（2498）侵犯盧森堡專利授權公司 3G Licensing 的無線通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。