美國亞馬遜會員日 宏碁筆電銷售第一

宏碁（2353）2023年美國亞馬遜會員日（Amazon Prime Big Deal Days）已於日前落幕，今年宏碁旗下Aspire系列筆電大賣，除了在銷售期間長時間在前五名的銷售排行中囊括三席外，亦在筆電領域奪下銷售冠軍的寶座。

宏碁主打輕薄筆電的Aspire系列不僅在美國銷售創下佳績，亦在全球廣受消費者喜愛。全新Acer Aspire 3系列以效能和生產力為核心，升級後的改良後的散熱系統優化氣流狀態；經過特殊設計，外型尺寸更為輕薄方便攜帶的特性能隨時滿足工作、學習及娛樂等多元使用需求。

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