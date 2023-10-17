台積電放棄設廠龍潭重創新推建案 專家：房市聞「積」起舞宜審慎

台積電放棄龍潭設廠，牽動在地房市表現。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨今天指出，台積電宣布放棄設廠，意味龍潭房市將回歸基本面，其中受創最深的是近年新推的個案，已經剛買沒多久的成屋屋主，價格回檔難免，但因龍潭本身就具有機能，所以也不至於打回五年前原形。

只是當初依附在龍潭台積電話題的一些區域，恐怕有很大壓力，但也無可奈何、徒呼負負。

根據實價登錄資料，近五年龍潭房價漲幅達56%，近一年也有7%，不僅如此，農業區土地漲幅也有16%左右，龍潭不僅具有科技、軍工產業還有觀光，加上中古屋僅有2字頭，新案還在3字頭，比起桃園其他區域還有價差，在台積電話題發燒前，就已先炒過一波。

行政院去年核定的桃園市龍潭科學園區第3期擴建案，同時也是台積電1奈米預定地，由於將徵收土地中，有88%為私人土地，引起被徵收戶不滿與抗爭。台積電今正式發出聲明， 決定放棄原本在該擴建案內的設廠計畫。

徐佳馨說，台積電放棄龍潭設廠，對當地房市很難說沒有影響，且對地方信心多少帶來衝擊。對購屋者追逐台積電，她表示，台積電設廠屢傳變動，高雄的設廠計畫也更動多次，資金經歷高雄與桃園兩役之後，未來台積電與地方這類房市話題，加上選前因素，都會讓買家更為審慎。

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