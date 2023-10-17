台積電喊卡 藍議員：綠玩「兩面手法」假議題台積電不演了

台積電今天宣布放棄龍潭科學園區第三期，引發桃園市民代及地方反應不同議論紛紛，民進黨籍民代認為台積電不來「非常可惜」，希望龍科三期繼續開發；國民黨民代認為，台積電要到龍科設廠，都是民進黨政治人物的選舉操作，台積電配合演出，原本就假議題，也有民進黨民代從中操作，現在台積電不演了，龍科計畫才會真正回歸徵收真面目。

台積電進駐桃園龍科三期擴建計畫，起因去年九合一大選期間，前市長鄭文燦、當時民進黨市長候選人鄭運鵬喊出的政見，由行政院前院長蘇貞昌「背書」，去年11月3日宣布龍科三期啟動，提供台積電1奈米以下先進製程生產基地，成為龍科三期擴建推動主因，至今年7月竹科辦理首次公聽會引發反龍科自救會抗爭至今，如今台積電主動宣布「喊卡」放棄龍科三期，地方人士有憂有喜。

國民黨市議員徐玉樹表示，台積要到龍潭設廠，都是當時民進黨政治人物選舉操作，台積配合演出，利用台積電優化徵收案讓地方抗議變小，因為自救會準備去台積電抗議，台積電無法再演必須收尾，再演下去會影響產能和國際形象，但是卻有民進黨民代一面爭取高科技、一面卻要家人抗議「兩面手法」，台積電就是假議題，但是產業需地、徵收是事實，台積不來，徵收案子才會真正回歸真面目，台積電不來還有其他產業地，且調查贊成徵收是多數，竹科要把數據說出來，回歸龍科徵收目的。

民進黨市議員張肇良表示，台積電進駐龍科三期喊卡，「非常可惜」，但是竹科還是要繼續龍科三期擴建開發利用，目前台積電已在一期設廠，帶動公共設施，可供三期使用，呼籲竹科不要放棄，還是要加速推動高科技進駐，帶動就業機會和地方發展，有其他產業，不是只有台積電一家，他呼籲竹科不要放棄龍科三期，需地面積範圍大小，則要與民眾說清楚。

龍科在地的龍潭區八德里長葉來旺表示，地方原希望台積電來，促進地方發展，台積電為何不來原因不知道，但地方很多里民贊成龍科三期擴建，只因徵收價格問題沒有站出來，希望徵收案能有利民眾和地方建設發展。

吳姓等多位在地老住戶認為，他們在此生活5、60年以上，搬走去那裡會比較好，他們堅決反對徵收。也有劉姓地主私下認為，多年來許多老鄰居搬走，年輕子女紛紛出外謀生，剩下老人家，如果徵收好價格，會願意被徵收。

台積電宣布龍科三期喊卡，地方反應不一，徵收土地範圍（見圖）住戶、地主兩樣情。圖／張貴有提供 台積電宣布龍科三期喊卡，地方反應不一，反龍科自救會要求竹科撤回徵收案，民代希望續開發。記者曾增勳／攝影

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