無線通訊侵權遭判賠27.7億元 宏達電回應了
外電消息指出，美國德拉瓦州聯邦法院陪審團裁定宏達電（2498）侵犯盧森堡專利授權公司 3G Licensing 的無線通訊專利，應支付超過 8,900 萬美元（約新台幣27.7億元）賠償金。對此，宏達電發布聲明回應，本公司感謝陪審團的努力，但對此案的判決感到失望。此判決對本公司業務並無重大影響。為捍衛本公司權益，本公司會進一步評估所有上訴手段。
據悉，陪審團歷經五天審判後，裁定宏達電的智慧手機 LTE 網路上傳數據技術，侵犯3G Licensing 公司在相似技術上的專利權，加上被認定為蓄意侵權，因此賠償金可能加倍。
3G Licensing多年前與宏達電授權談判破裂後，2017年提告指控宏達電旗下支援 LTE 的 One、Bolt、Desire 等多款智慧手機，侵犯 3G Licensing 兩項無線標準專利，但當時宏達電否認指控，並主張專利無效。
除宏達電外，3G Licensing 也宣稱採用宏達電技術的 Google Pixel 手機也侵犯專利，但 Google 並未列為此案的被告。
另外，負責開發這種專利技術的法國電信公司 Orange 也是本案的原告。另一個原告荷蘭電信業者 KPN 已於5月和宏達電達成和解。
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