台積電放棄龍潭設廠 林思銘喊話科三、台知不容再拖

台積電今天已正式宣布放棄進駐龍潭科學園區三期，立委林思銘擔憂恐怕將影響台灣高階晶片的生產布局，為此昨天即拜會總統府秘書長林佳龍，向中央喊話位於新竹的「科三計畫」及「台知園區計畫」不能再拖，否則將影響台灣高科技產業的整體發展性。

林思銘表示，科三計畫與台知園區計畫是新竹能否繼續發展的重大建設政策，為此他也多次在立法院質詢行政院院長，希望這些計畫不要再延宕，不然近期傳出的台積電放棄龍潭三期設廠消息，勢必也會影響高階晶片的生產布局。

位於新竹縣竹東鎮的科三計畫又稱為「新竹科學園區第三期」，是竹科重要的擴建計畫之一。台知園區全稱「台灣知識經濟旗艦園區」，位於新竹縣竹北市與芎林鄉之間、高鐵新竹站東側，緊鄰竹科生醫園區。

林思銘指出，科三計畫及台知園區計畫的審議不能再延宕了，不然會影響到台灣高科技產業的整體發展性。台積電龍潭設廠計畫生變，不僅影響台灣晶片先進製程的規畫，也可能影響到竹科寶山二期擴建計畫及其周邊產業發展，對於國際地緣政治將帶來變數。

林佳龍昨天到立法院拜會林思銘，雙方就科學園區發展議題以及區域交通問題進行意見交流。林思銘盼林佳龍務必將大新竹地區產業的重大消息傳達給內部高層，台灣經濟發展需要大新竹地區的帶動，希望能改善區域內的交通、教育等民生議題，讓區域發展更好。

林思銘表示，產業的發展還需要交通建設的配合，對此他極力向林佳龍爭取五楊高架延伸頭份段銜接台68線快速道路，而新竹縣興隆大橋原先規畫的4線道，目前僅2線可供通行的問題，也希望儘速完成建置，緩解竹科發展帶來的交通壅塞問題。

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