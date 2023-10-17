快訊

降價啦！「雞肉價格回穩」雞排連鎖店調降每片70元 網群喊有良心：趕快買爆

恐攻！布魯塞爾爆槍擊案「2瑞典人中彈亡」槍手自稱「阿拉戰士」仍在逃

廣告轟炸仍「不升級YouTube Premium」？網曝關鍵這處更誇張「YT算小Case」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

力旺今年底完成台積電 N4P 認證 同時布局 N3 先進製程

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
力旺董事長徐清祥。 圖/聯合報系資料照片
力旺董事長徐清祥。 圖/聯合報系資料照片

矽智財（IP）大廠力旺電子（3529）今年在 NeoFuse 平台於台積公司先進製程開發上樹立了新里程碑。不僅於第一季完成N5製程認證，N4P 製程認證也預計於2023年底完成。此外，專注於汽車應用的 N5A 製程認證也於4月設計定案（tape-out），預計於2024年初完成。作為與台積公司共同推進技術前沿的長期合作夥伴，力旺電子也已計畫布局 N3E、N3P 和 N3AE 等技術平台。

力旺電子總經理何明洲表示，NeoFuse 成功在N12、N7、N6和N5製程取得量產紀錄，是令人振奮的實績。台積公司的技術與支持是這項成功的關鍵要素，這是我們與台積公司的共同成就，更是對整個半導體產業的突破。

何明洲說，立基於 NeoFuse 技術上的 NeoPUF（晶片指紋）和一系列的 PUF 安全解決方案的應用範圍，同樣受惠於上述進展。從應用面來看，人工智慧、高效能運算、汽車、物聯網等領域都需要 NVM 和安全IP，故我們這些年在 NeoFuse 技術上持續開發 NeoPUF 衍生晶片安全解決方案來保護整體晶片和系統運作。

除了先進製程之外，在特殊製程的IP開發也不斷推進，包括 NeoFuse 在28奈米 HV 平台上獲得認證，以及正在開發的28奈米 eFlash 平台。而 NeoMTP 在55奈米 BCD+ 製程上的認證進度也持續推進，以豐富整體 NVM 產品線在汽車應用的布局。迄今為止，力旺電子已部署近740個IP在台積電各個製程平台上。

此外，力旺電子2023年再度榮獲台積電開放創新平台 OIP 年度合作夥伴獎，成為連續14年獲此殊榮的得獎者。力旺電子表示，公司長期致力於IP創新、與台積共同在各製程平台佈建可靠的 NVM IP 解決方案、並為客戶提供值得信賴的服務。該獎項是對力旺電子最實際的肯定。

「台積公司年度 OIP 合作夥伴」獎專門授予具有最高設計、開發和技術實施標準、有助於加速晶片創新的合作夥伴公司。力旺電子將繼續與台積公司合作，以最新技術的解決方案和一流服務來實現下一代 SoC 和3D IC設計。

台積電 力旺 矽智財 晶片

延伸閱讀

美本周更新半導體出口管制規定 輝達搶進大陸…踢到絆腳石

法說會前夕…台積電傳下修資本支出 今年恐低於300億美元

美擴大封鎖對大陸銷售AI晶片政策 承啟、麗臺將成苦主

台積電中科廠交地進度提前 可能進階為1奈米備案基地

相關新聞

法說會前夕…台積電傳下修資本支出 今年恐低於300億美元

台積電舉行法說會前夕，市場傳出，受英特爾3奈米外包延後，及美國新廠4奈米量產時程遞延影響，恐下修今年資本支出目標，由原訂...

力旺今年底完成台積電 N4P 認證 同時布局 N3 先進製程

矽智財（IP）大廠力旺電子（3529）今年在 NeoFuse 平台於台積公司先進製程開發上樹立了新里程碑。不僅於第一季完...

OCP 峰會將登場 群聯秀新品搶攻 PCIe Gen 5 市場

NAND Flash 控制IC廠群聯（8299）將參加一年一度的開放運算計畫（Open Compute Project，...

輝達黃仁勳穿皮衣現身台北街頭 與廣達高管同桌吃川菜

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳再度現身台灣，且昨（16）日晚間再被民眾直擊，現身台北市松山區的老牌川菜館「花娘小館」，...

美對陸晶片出口禁令再收緊

路透和彭博資訊報導，美國政府預計本周將公布新的出口禁令，防止美國晶片製造商鑽漏洞向中國大陸出售產品，其中包括將把大陸ＩＣ...

台積擴廠 國發會：中科、高雄也行

台積電傳出中止在龍潭科技園區設廠計畫，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫昨說，相關議案並未提到董事會，會向台積電了解相關訊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。