OCP 峰會將登場 群聯秀新品搶攻 PCIe Gen 5 市場

NAND Flash 控制IC廠群聯（8299）將參加一年一度的開放運算計畫（Open Compute Project，OCP），今（17）日特別宣布推出相容PCIe Gen 5及CXL的Redriver／Retimer新產品，目前已經在英特爾（Intel）、超微（AMD）等兩大平台完成驗證測試，後續有機會打入高速傳輸、資料儲存運算生態鏈。

開放運算計畫成立於2011年，目的是為了打造開放式資料中心硬體架構，希望吸引更多廠商共同進行資料中心的開發與設計，希望有效提高資料中心的效率，降低耗能，並做到資料中心標準化，今年度的開放運算計畫活動將在美西時間17日舉行。

群聯在2023年OCP全球峰會前，展示完整的PCIe Gen 5解決方案，包含了新一代的PS7201與PS7202等Retimer、Redriver PS7102與PS7103等Redriver、以及群聯全系列的企業級SSD儲存方案，充分展現了群聯對PCIe Gen 5高速傳輸與AI運算時代的各種資料中心應用與PCIe Gen 5生態系統的願景及企圖心。

群聯電子執行長潘健成表示，群聯是目前全球市場上唯一能同時提供PCIe Gen 5的Redriver、Retimer及企業級SSD的全方位高速傳輸與儲存方案供應商；不僅產品線最完整，能透過群聯累積超過23年的研發經驗，協助全球的伺服器與高速運算系統客戶進行系統整合以及相容性的驗證測試，更重要的是，群聯能提供各種客製化的系統加值設計服務，與客戶共同打造具有差異化的高附加價值系統產品，擺脫『Me Too』的價格競爭市場。

群聯的PCIe Gen 5 Retimer和Redriver解決方案已經在Intel和AMD的平台上完成驗證與測試。此外，群聯也攜手與合作夥伴共同擴大PCIe Gen 5高速傳輸與資料儲存運算的生態鏈。

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