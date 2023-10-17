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台積擴廠 國發會：中科、高雄也行

聯合報／ 記者陳素玲葉卉軒宋健生／連線報導

台積電傳出中止在龍潭科技園區設廠計畫，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫昨說，相關議案並未提到董事會，會向台積電了解相關訊息。他表示，相關問題可以解決最好，否則中科、高雄也都有擴廠的機會，政府一定會提供協助。

立法院經濟委員會昨天審查國發會預算，立委曾銘宗質詢龔明鑫，是否掌握台積電決定放棄在龍潭科學園區第三期擴建案的設廠計畫？龔明鑫回應，台積電沒有將議案提到董事會，他不清楚此事；國發基金執秘蘇來守則說，台積電沒有提議案的話，應該是還沒有做決定，事後可向台積電進一步了解相關訊息。

台積電原本規畫在龍潭科學園區興建二奈米以下先進製程，在被問到計畫中止的影響時，龔明鑫說，台積電通常會超前部署，相信這部分應該會因應。他指出，爭議可以解決最好，如果不行，原本台中中科和地方政府有些環評問題，進度比較慢一點，現在看來問題已經解決；此外，可以增加的還有高雄，目前高雄只用一部分土地，若要擴廠也可以。也就是說，中科、高雄都還有再擴廠的機會，政府也一定會提供協助。

至於攸關台積電建廠的中科台中園區二期擴建案，內政部營建署將於廿六日召開第一次小組審查會議，中科管理局力拚明年五月交地給台積電，六月與園區公共工程同步動工。

據了解，台積電中科擴廠原本規畫作為二奈米的備案基地，但考量寶山及高雄廠將擴增二奈米製程，因此中科最新製程規畫不排除進階為一點四奈米，甚至作為全球最高規格的一奈米備案基地。

台積電 奈米 電通

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