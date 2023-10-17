台積擴廠 國發會：中科、高雄也行
台積電傳出中止在龍潭科技園區設廠計畫，身兼台積電董事的國發會主委龔明鑫昨說，相關議案並未提到董事會，會向台積電了解相關訊息。他表示，相關問題可以解決最好，否則中科、高雄也都有擴廠的機會，政府一定會提供協助。
立法院經濟委員會昨天審查國發會預算，立委曾銘宗質詢龔明鑫，是否掌握台積電決定放棄在龍潭科學園區第三期擴建案的設廠計畫？龔明鑫回應，台積電沒有將議案提到董事會，他不清楚此事；國發基金執秘蘇來守則說，台積電沒有提議案的話，應該是還沒有做決定，事後可向台積電進一步了解相關訊息。
台積電原本規畫在龍潭科學園區興建二奈米以下先進製程，在被問到計畫中止的影響時，龔明鑫說，台積電通常會超前部署，相信這部分應該會因應。他指出，爭議可以解決最好，如果不行，原本台中中科和地方政府有些環評問題，進度比較慢一點，現在看來問題已經解決；此外，可以增加的還有高雄，目前高雄只用一部分土地，若要擴廠也可以。也就是說，中科、高雄都還有再擴廠的機會，政府也一定會提供協助。
至於攸關台積電建廠的中科台中園區二期擴建案，內政部營建署將於廿六日召開第一次小組審查會議，中科管理局力拚明年五月交地給台積電，六月與園區公共工程同步動工。
據了解，台積電中科擴廠原本規畫作為二奈米的備案基地，但考量寶山及高雄廠將擴增二奈米製程，因此中科最新製程規畫不排除進階為一點四奈米，甚至作為全球最高規格的一奈米備案基地。
📢 iPhone 15超耗電？這7招秒提升電池續航力
📢 別給另一半玩手機！LINE新增「1功能」一按全洩N年前私密照
📢 限時免費LINE貼圖有4款！超Q「多利多利君」嗨喊下班囉
📢 【周報】Pixel 8不怕漲、1動作省2000！iPhone 16史上最大
📢 真的需要每年換iPhone嗎？蘋果執行長庫克這樣提「好處」超意外
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言