選舉因素干擾 聯合再生營運先蹲後跳

太陽能模組大廠聯合再生（3576）董事長洪傳獻今（16）日指出，受到選舉因素影響，今年保守看到國內太陽能景氣，全台總裝置量預期將腰斬，但明年選後產業需求將重回正軌，加上遞延的裝置量加持，估明年市場景氣將遠優於今年。

洪傳獻坦言，因選舉之故，今年國內太陽能案場大多延遲，許多案場遲遲未拿到施工許可證，致使開發進度受阻，而模組也因此出貨延宕，「貨都還躺在倉庫」，無法出貨就無法認列營收，估計要等明年選後，客戶拉貨動能才會顯著提升。

洪傳獻預估，今年國內太陽能市場從第2季就開始受到選舉因素影響，全台光電裝置量恐將從原先年初預估的2GW，直接腰斬為1GW，所幸需求並未消失，只是遞延到明年，估計明年裝置量很有機會衝上3GW。

聯合再生今年前三季營收102.69億元，年減22.9%。洪傳獻表示，雖然今年產業稼動率降了50%，但各家業者都沒有閒著，主要原因是新世代技術TOPCon電池即將成為明年主流，因此公司也正積極更新產線，藉此卡位市場商機。

據悉，TOPCon雖然製造成本高，但售價也高，毛利率也比傳統的P型產品佳，因此包括聯合再生、元晶、茂迪等國內模組廠都在積極發展。其中，聯合再生將規劃一條TOPCon產線，內部估計年產能將達400MW（百萬瓦），並於明年6月取得VPC認證。

聯合再生為積極與國際接軌，日前宣布斥資4.5億元資本支出擴增TOPCon電池及模組產線，並於明年第2季開始裝機生產。法人認為，聯合再生明年在遞延模組出貨、市場回溫以及新世代產品加持下，業績有望比今年顯著改善。

此外，聯合再生為多元發展，預計將切入第三代半導體領域，實際計畫與產業鏈角色則估計年底前才會敲定。洪傳獻表示，太陽能本業太容易受到政策面因素影響，公司若想永續經營，勢必要再發展其他事業，而目前將鎖定第三代半導體領域，應用端產品則會鎖定太陽能逆變器、充電樁、無人機或者衛星。

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