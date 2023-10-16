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台灣ETC新南向建功 奪智慧運輸國際大獎

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
遠通電收總經理張永昌10月16日獲ITS亞太秘書處秘書長Akio Yamamoto頒發「ITS世界大會─名人堂終身成就獎」，將台灣ETC再度推上國際舞台。遠通電收提供
遠通電收總經理張永昌10月16日獲ITS亞太秘書處秘書長Akio Yamamoto頒發「ITS世界大會─名人堂終身成就獎」，將台灣ETC再度推上國際舞台。遠通電收提供

台灣ETC再度獲得國際大獎。第29屆ITS世界大會(ITS World Congress)今(16)日於中國大陸蘇州舉辦開幕式，上萬名來自100多國智慧運輸領域專家、廠商及官員參與盛會，遠通電收執行董事兼總經理張永昌獲ITS亞太秘書處秘書長Akio Yamamoto頒發「ITS世界大會─名人堂終身成就獎」獎座，將台灣ETC再度推上國際舞台。

智慧運輸世界大會（ITS World Congress)為智慧運輸領域最大的國際盛會，每年於歐洲、美洲及亞太區域輪流舉辦，大會包含論壇、展覽、展示及參訪等活動，以2021德國漢堡世界大會為例，即使受到疫情影響，仍有超過世界65國家及地區參加，參與人數超過1.3萬人。

ITS亞太秘書處秘書長Akio Yamamoto表示，遠通電收總經理張永昌帶領遠通電收配合台灣PPP政策及目標指導，成功推動ETC全民服務的數位轉型，eTag普及率高達94%，收費準確率達到99.999999%，促進台灣智慧運輸建設發展，更致力將ETC經驗分享至世界，成功帶領ETC產業鏈輸出海外，獲獎實至名歸。

交通部長王國材表示，台灣推動的多車道自由流（Multi-lane Free-Flow）ETC系統已經成為亞洲智慧運輸典範，獲行政院工程會列為國家七大工程輸出團隊之一，世界各國的政府代表參訪台灣時，最常指定參觀ETC系統與技術。除此之外，與其他國家的ETC相比，台灣eTag服務的範圍不限於國道收費，更延伸到智慧停車以及智慧城市應用，所收集的數據已廣泛運用在交控、旅行時間預測等範疇，對提升用路人便利行車具極大之助益。

遠東集團董事長徐旭東獲悉得獎訊息後表示，政府在20年前即決定實施電子收費的遠見感到佩服，同時台灣ETC目前高普及率和高精準的收費成功率，證明這是個成功的PPP( Public-Private-Partnership，政府與民間合作模式)案例。在政府的支持及持續鞭策下，ETC不只做到國際上接連獲獎的佳績，更已證實可以擊敗歐美，成為東南亞國家的塞車解決方案。

張永昌於致詞時指出，獲獎不僅是對台灣智慧運輸及多車道自由流ETC系統的重大認肯，也是對過去二十年來政府與遠通電收透過PPP合作獲得廣大民眾支持，進而實現智慧高速公路和智慧城市數位轉型的肯定。因此，非常感謝交通部及高公局對台灣ETC設定了相當明確的目標，並且一本初衷、克服萬難，與遠通電收共同為實現「全民服務的數位轉型」而努力。除此之外，台灣ETC從供給端技術思維，轉為以用戶需求為導向的個人化服務，不僅是系統起死回生的關鍵因素，更是持續精進的動力來源，因此，特別感謝每一位用路人對於ETC的支持與指教。

中華民國智慧運輸協會(ITS Taiwan)理事長施義芳說，台灣從102年起，總計在ITS世界大會獲獎七座，包括行政院前院長毛治國、現任交通部長王國材獲終身成就獎；遠通電收與台灣高鐵公司（2633）獲產業成就獎、台北市與高雄市政府獲頒地方成就獎，張永昌本次獲獎不僅集滿所有成就獎獎項，台灣更是亞洲唯一有三位世界名人堂得主的會員國。

中華智慧運輸協會表示，本次獎項投票會員國共11國，包括台灣、日本、南韓、新加坡、香港、泰國、印尼、馬來西亞、中國大陸、紐西蘭、澳洲，張永昌本次則是以八票對三票勝出紐西蘭。

台灣ETC至今累積國際獲獎包括：2015 ITS世界大會名人堂大獎－產業成就獎；國際橋梁、隧道與公路協會（IBTTA）收費系統卓越獎、客戶服務及推廣卓越獎；國際道路協會（IRF）智慧交通與管理類首獎；亞太電子化成就獎（eASIA Awards）—電子商務民間企業類首獎；WITSA全球資訊科技獎─民營企業卓越獎；《哈佛商業評論》數位轉型鼎革獎，以及本次的ITS世界大會─名人堂終身成就獎。

第29屆ITS世界大會10月16日於蘇州舉辦，台灣代表團合影。遠通電收提供
第29屆ITS世界大會10月16日於蘇州舉辦，台灣代表團合影。遠通電收提供

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