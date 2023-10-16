宏達電力推獨家渲染串流技術 強化VIVERSE生態圈

全球智慧型手機與虛擬實境平台和生態系統創新設計領導者 HTC (宏達電（2498）) ，於上周在digiBlock Taipei台北數位園區舉辦全球首場「2023 VIVE & VIVERSE開發者暨生態圈應用大會」，帶來一系列 XR 和元城市商業新應用、七大 VIVERSE 及 VIVE SDK 革新，還有顛覆影視行業流程的VIVE Mars CamTrack，展現了 HTC 持續擘劃完整 VIVE & VIVERSE生態圈的決心。

會中首先揭示「VIVERSE 獨家渲染串流技術－Polygon Streaming」，即使在大型的 3D 場景下也能享有流暢且高畫質的精緻視覺體驗。透過模組化方式，為企業用戶提供創新且快速導入的「商用元宇宙解決方案－VIVERSE for Business」以及「AI 驅動的 VIVERSE 智慧空間體驗」。會中並深入探討 VIVE SDK 各項感知與體驗套件，包含「全方位動作捕捉技術」、「MR多人混合實境互動體驗」、「聲音實境化套件」，在場景感知、聲音實境化、動作捕捉及MR 環境下實現多人的互動體驗上都帶來重大的突破。

HTC全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，HTC 致力於實現 VIVE Reality 願景，我們持續完善 VIVE 及 VIVERSE 的各個層面，實現更自然且更自由、完美融合於空間之中的高度真實感沉浸體驗。我們並積極因應市場需求的不斷變化，持續開發創新和實用的消費性及商用產品，以滿足用戶的需求與想像。同時，VIVERSE生態圈應用正不斷地擴展，現已廣泛應用於教育、醫療保健、娛樂、藝術和文化等多個產業領域。我們期待建立一個多元而豐富的 XR 和 VIVERSE 生態圈，帶來更多驚艷的體驗和無限的可能性。

多元豐富的數位感知互動新時代已然來臨，為因應變革，數位發展部數位產業署、文化內容策進院以及 HTC 攜手合作，廣邀新生代導演、文化工作者及數位產業開發者進行交流，讓台灣科技實力能跨域完美結合，共同推動科技文化經濟發展。此場活動吸引上百家創新業者齊聚交流，探索全新內容創作方式及應用開發新機會。

VIVERSE在全球積極打造多樣化的應用案例 跨足多個領域

此次大會帶來豐富的元宇宙生態圈應用示範，VIVERSE 總經理暨 HTC 內容及平台總裁林俊吳於演講一開始即表示：「VIVERSE帶來一個開放且多元的元宇宙生態系，以及其與全球合作夥伴和開發者共同成長的承諾。」林俊吳並強調：「VIVERSE 正以嶄新方式觸及消費者和企業用戶，持續推動生態圈發展，為各行業帶來更多元化應用」。

VIVERSE 於國內外積極打造全方位應用案例，包含，與ELLEverse和實踐大學合作的虛擬時裝設計展、光露營就很忙了-電視虛擬實境節目秀、全台首場線上全視角Vtuber演唱會，並與阿聯酋電信合作所打造的e&元宇宙（e& Universe）等案例。透過VIVERSE平台，讓各類型展覽、表演、產品展示、演唱會和賽事直播變得更加容易。此外，元宇宙教育應用也呈現更多的可能性，包括在VIVERSE環境中操作串流直播教學，透過模擬真實場景和 3D 物件，有助學童更深入理解知識內容。這些案例彰顯 VIVERSE 平台的多功能性和多樣性，同時呈現元宇宙在不同領域的潛力。

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