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和碩舉行供應鏈低碳轉型啓動大會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
和碩聯合科技董事長童子賢。記者黃義書／攝影
和碩聯合科技董事長童子賢。記者黃義書／攝影

氣候變遷衝擊全球生活模式及商業環境，造成極端氣候及人類未來的生存危機。2021年聯合國氣候變遷大會(COP26)中各國領袖達成共識，訂定「溫室氣體排放於2030年較2010年減排45%，2050年達到淨零排放」的目標，臺灣政府也以2050淨零排放為己任。和碩（4938）身為全球電子製造代工大廠，深知產業低碳轉型不僅將助力環境保護，更攸關是否可因應品牌客戶要求的商業競爭力。

和碩於2023年5月通過經濟部產業升級創新平台之「碳數據系統建置暨賦能供應鏈低碳轉型計畫」，響應政府以大帶小的政策理念，推動電子資訊產業供應鏈減碳。除了將運用自身研發優勢，協助供應商提升關鍵製程及廠務設備的能源使用效率外，並將提供數位化碳管理工具，以利廠商彙整碳數據並分析碳排熱點，賦能供應鏈從知碳到減碳，邁向淨零排放。

為有效推動供應鏈的低碳轉型，和碩於10月13日舉辦「供應鏈低碳轉型啓動大會」，邀請30家夥伴代表共同參與，針對減碳目標及盤查工具凝聚共識，為實現電子資訊產業供應鏈低碳轉型的目標共同努力。其中群創（3481）、景碩（3189）、燿華（2367）…等7家供應商將與和碩共同達成兩年內減碳1萬噸CO2e的目標，另奇鋐（3017）、龍生工業、宏葉新技、建準電機（2421）、川慶科技…等23家供應商，則將由和碩協助導入數位管理平台及碳盤查工具。

和碩品質暨永續發展中心副總經理陳德全表示：「和碩2022年較2021年減碳達14%，全球廠區再生能源總使用率將近20%，並已於2022年2月簽署加入科學基礎減量目標倡議(SBTi)，設定『2030年碳排放量較基準年減量42%』的減碳目標，與國際大廠的目標強度一致。同時亦藉由參與CDP(碳揭露計畫)、RBA(負責任商業聯盟)等國際組織，揭露減碳成果和發揮對供應鏈影響力。」

未來和碩將持續致力於推動供應鏈低碳轉型，接軌政府的長期減碳目標，因應客戶要求，與供應鏈共同攜手邁向永續共好。

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