台積電熊本設廠引台資 台新銀申設日本福岡支行

台積電（2330）赴日本熊本設廠，帶動相關產業鏈赴日投資，亦帶動台資金融需求，台新金（2887）控總經理林維俊今（16）日表示，台新銀行在日本東京分行業務狀況良好，台新金今年向金管會及日本政府申請在福岡設置出張所（為東京分行旗下支行），預期應該很快可獲得設立許可。

台新金總經理林維俊今天出席台東植樹活動，會前接受媒體採訪，他指出，台積電赴日本熊本設廠，台積電支持體系供應鏈必須共同過去，意味有相當多台商赴日投資，有台資企業的地方，銀行界就應提供金融支援，因此台新銀行正向金管會及日本政府申請於東京分行底下增設福岡出張所，應可順利獲准。

林維俊認為，以熊本來看，日本半導體的底子很好，包括生產半導體、製造晶圓等的化學材料，以及光罩、半導體製造設備等，很多都是日本廠商供應，目前台資企業前往熊本投資，除看好熊本電力、水力優勢，加上日本半導體相關體系都在當地，已有很好的生態，加上台積電臨門一腳把台資企業帶過去，相信對日本經濟會有很多的益處。

至於日本整體經濟狀況，林維俊也強調，日本經濟沈寂了30年，過去泡沫化造成的不良影響，包括體質、借貸過多等，不論是企業還是個人、家庭，都已解決差不多解決，因此他對日本抱持樂觀看法；不過，日本仍有一隻比較大的灰犀牛必須留意，那就是「人口減少」，若拉長時間，這是一個很大的危機，但短中期而言，日本在失落的30年裡已經解決不少過去結構性問題。

日圓匯價方面，台新金控首席經濟學家暨永續長李鎮宇認為，「日圓在150這裡再貶也不會貶到哪去」，其實日本央行（BoJ）也不希望日圓價位太低，對日本央行最重要是貨幣政策正常化。例如取消殖利率曲線控管（YCC）政策或放寬，因為即便日圓回升至130兌1美元，對出口競爭力也沒太大影響，跟日圓從130升至90是不一樣的狀況。除非聯準會停止升息，日本央行才會鬆綁YCC政策，日本匯價才會離開150區間。

對於以巴戰爭的影響，李鎮宇分析，以巴衝突開打，關鍵點要看這場區域性衝突範圍是否會擴大，如果伊朗進去的話，就會1970年代的停滯性通膨重演，但目前看起來各國都滿自制的，而且美國會透過外交手段來維持伊朗和沙烏地之間的平衡。

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