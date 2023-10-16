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新店寶高智慧產業園區 匯集多元產業展現亮眼成績

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
今年10月15日鴻海研究院「離子阱實驗室」正式於寶高園區啟用，未來可望讓台灣量子科技進入新扉頁。新北市經發局提供
今年10月15日鴻海研究院「離子阱實驗室」正式於寶高園區啟用，未來可望讓台灣量子科技進入新扉頁。新北市經發局提供

新店寶高智慧園區作為新北推動智慧城市發展基地，陸續獲得「全球智慧城市首獎ICF Top1」等獎項肯定，並依循低碳能源、環保永續、智慧科技興建「新店寶高智慧產業園區」以永續性經營模式，採用各種智慧化設備、全生命週期BIM智慧建築管理系統，成就市府20年來第一座自建的五星級智慧產業園區，且不到一年的時間匯集智慧交通、智能AI、生技醫療、資通光電等產業，目前進駐率超過九成，展現亮眼成績。

新北市經發局長何怡明表示，園區成功吸引鴻海精密（2317）、台灣國際航電Garmin、研揚科技（6579）、立象科技與美商太陽鳥等國際重量級廠商進駐，另為協助正在發展中的未來創新技術，園區也積極協助並引入新創產業，如於今(2023)年初進駐園區新夥伴「矽基分子電測科技股份有限公司」，專注於開發半導體生醫晶片，本(10)月自101家台灣新創脫穎而出，獲全球創業大賽Startup World Cup(新創世界盃創業競賽)台灣區代表。

此外，園區多元產業聚落特性吸引多家醫療器材廠商進駐，如「益興生醫股份有限公司」製造高階醫療球囊，應用於心血管、腦部血管及泌尿科；「政華科技展業有限公司」製造3D 8軸凱羅整脊機器人、3D骨盆運動機器人等產品；「近鎰生技股份有限公司」開發抗菌塗層、抗菌液與抗菌材料；「精俐有限公司」，生產攜帶型製氧機，並成立產學合作研發中心，進行專利及APP數位服務等開發，透過研發製造的投入，持續強化智慧醫療產業鏈。

2023年10月15日鴻海研究院「離子阱實驗室」正式於寶高園區啟用，新北市政府吳明機顧問到場祝賀，表示鴻海科技集團於園區成立全台業界首座「離子阱實驗室」，致力於發展基於離子阱平台的通用型量子電腦，投入關鍵技術研究，盼新店寶高智慧產業園區成為新北國際級智慧城市產業聚落，推進台灣產業科技新未來。

經發局補充，隨著鴻海於寶高園區建置電動車研發基地與特斯拉進駐，園區將匯聚電動車產業鏈的軟體研發及檢測維修能量，另為布局新世代AI與車用相關技術所需之高效計算能力，鴻海特於園區成立全台業界首座「離子阱實驗室」，致力於發展基於離子阱平台的通用型量子電腦，投入關鍵技術研究，未來可望讓台灣量子科技進入新扉頁。

未來市府將更進一步規劃整合二期的乙種工業區及風景區，將全區範圍約8.39公頃的土地供作為生產、研發、辦公及其相關附屬設施使用，打造數位研發、應用製造與試驗研究的智慧科技場域，另配合新北市2050淨零碳排放目標，於土地使用分區管制增訂低碳(低蘊含碳)建築評估標示獎勵項目、綠建築容積獎勵納入建築能效標示等規定，以鼓勵園區內二期的建築朝向淨零碳設計，讓園區朝向智慧化、低碳化等方向發展，營造永續發展之優質生產環境。

鴻海 智慧城市

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