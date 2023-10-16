雍智卡位 AI 處理器供應鏈 明年接案大爆發

測試介面廠雍智（6683）繼傳出拿下手機晶片大廠晶圓測試卡基板設計大單後，並順利卡位AI處理器供應鏈，明年接案將看到大爆發。雍智營運已由谷底回升，最壞情況已過，營運將逐步回溫到明年，且預期AI相關營收占比會在明年出現明顯拉升。

隨著輝達及超微 GPU 應用在AI運算效益放大，包括創意（3443）、世芯（3661）等IC設計服務廠已拿下微軟、亞馬遜 AWS、Google、Meta 等AI處理器客製化訂單。雍智是創意、世芯的合作夥伴，加上已切入美系處理器大廠供應鏈並供應老化測試載板，可說已順利搭上這波AI浪潮。

據了解，創意及世芯明年AI處理器開案量大增，除了採用先進製程，也會用到 CoWoS 先進封裝，所以測試介面技術層次要求大幅提升。雍智不僅獲得測試卡的基板訂單，在預燒製程的老化測試載板訂單應接不暇，接案量出現大爆發榮景，營運已順利止跌回升，對明年市況看法已轉趨樂觀，營運確定會重拾成長。

雍智日前法說時指出，今年新接案狀況不錯，但客戶明顯較審慎觀望市況，預期下半年會是此波產業景氣循環谷底，近期感受到客戶對明年庫存去化、新產品應用等布局轉趨積極，並結合AI相關應用，相關需求不會泡沫化，對明年營運成長審慎樂觀。

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